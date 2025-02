Bus pieno di passeggeri si schianta contro camion e prende fuoco: decine di vittime

Quarantuno morti. È questo il drammatico bilancio di un terribile incidente che ha coinvolto un bus pieno di persone e un camion nella mattinata di sabato (tarda sera in Italia). Le immagini che circolano sui social dmostrano l’autobus completamente bruciato dopo essere stato avvolto dalle fiamme. Drammatica la scena che si è preserntata ai soccorritori, con decine di corpi carbonizzati.

Acosta, l’operatore di autobus Tour, ha dichiarato che a bordo del veicolo, in viaggio da Cancun a Tabasco (sud del Messico), si trovavano 48 passeggeri quando si è scontrato con un “rimorchio”. In una seconda nota, poi, ha affermato che sta collaborando con le autorità per scoprire la causa, aggiungendo che l’autobus stava viaggiando entro i limiti di velocità.





Messico, incidente tra bus e camion: 41 morti

L’agenzia di stampa Reuters ha riferito che il governo dello stato di Tabasco ha dichiarato in una nota come: “l’indagine avrà luogo presso la Procura della Repubblica del comune di Candelaria, Campeche, per questo motivo i familiari dei nostri passeggeri e gli amici dovranno recarsi presso questo dipartimento per svolgere le procedure del caso”.

Le operazioni di recuperosono andata avanti per ore. Il segretario del governo di Tabasco, Ramiro Lopez, ha spiegato nel corso di una conferenza stampa come presto saranno forniti aggiornamenti sulla tragedia.

Il consiglio locale Palacio Municipal de Comalcalco ha dichiarato che sosterrà il trasferimento delle salme delle vittime dell’incidente dell’autobus passeggeri.