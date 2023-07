Incidente choc in barca, bimba di 11 anni muore davanti ai genitori: risucchiata dall’elica del motore

Tragedia in barca, bambina muore sotto gli occhi dei genitori. Un dramma quello avvenuto durante quella che doveva essere una giornata di relax da trascorrere in famiglia. Purtroppo nonostante gli immediati soccorsi, per la piccola Olivia ogni speranza è persa. La bambina di 11 anni, figlia del noto ex portiere di lunga data della MLS, perde la vita quando l’imbarcazione con a bordo 12 passeggeri, si è ribaltata senza dare scampo.

Olivia Knighton muore a 11 anni sotto gli occhi dei genitori. La drammatica vicenda è avvenuta lo scorso mercoledì vicino Little River, sulla costa della Carolina del Sud. La piccola Olivia faceva parte dei 12 passeggeri che si sono trovavano a bordo dell’imbarcazione successivamente colpita dalla grande scia lasciata da un motoscafo. Dei 12 passeggeri, ben 9 sono finiti in mare. Diversa, putroppo, la sorte della piccola Olivia.

Olivia Knighton muore a 11 anni sotto gli occhi dei genitori: “Non ci sono parole per esprimere la profondità del nostro immenso dolore”

La bambina, infatti, cadendo in acqua è poi stata colpita da un’elica. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per la bambina non c’è stato nulla da fare. La gravità delle ferite riportate non ha permesso di salvare la vita della figlia del noto ex portiere della MLS: “Non ci sono parole per esprimere la profondità del nostro immenso dolore in questo momento. La nostra famiglia è ancora sotto choc per l’improvvisa e tragica perdita della nostra bellissima e brillante figlia, Olivia, a causa di uno sfortunato incidente in barca ieri”.

“Siamo ancora increduli che la sua luce brillante e pura ci sia stata tolta così all’improvviso. In qualche modo ce la faremo insieme come una famiglia. Olivia amava il calcio e la Revolution con tutto il cuore. La nostra famiglia ha sempre sentito il tuo sostegno durante la mia carriera. Avremo bisogno di te e delle tue preghiere con noi ora più che mai”, queste le parole di dolore di Brad Knighton.

La piccola Olivia viene strappata per sempre dal caldo abbraccio di papà Brad, di mamma Britney e dei fratellini Owen e Brooks. Olivia, dopo essere stata soccorsa in mare, è stata trasportata d’urgenza al McLeod Seacoast Hospital, dove ha poi chiuso per sempre i suoi occhi. L’intera comunità calcistica si è raccolta intorno all’ex portiere in un profondo dolore.