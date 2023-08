Sono emersi filmati angoscianti del momento in cui una madre che stava insegnando a guidare al figlio adolescente è stata investita e uccisa da un camion. Leonia Picone, 55 anni, era con suo figlio, 17 anni, che guidava la sua Ford Mondeo a Wetherill Park, nella zona ovest di Sydney, intorno alle 6.30 di mercoledì.L’auto si stava avvicinando all’incrocio tra Cowpasture Rd e Horsley Dr quando un camion ha tamponato il veicolo, spingendo il figlio della signora Picone ad accostare.

Il video mostra Leonia Picone scendere dall’auto e fermarsi davanti al camion per attirare l’attenzione dell’autista, che però accelera e la investe.Il figlio della donna, anche lui sceso dalla Ford Mondeo, era a pochi metri dall’orribile incidente e ha visto sua madre finire sotto al mezzo pesante.

Donna scende dall’auto e viene investita da un camionista

I soccorsi erano stati chiamati all’incrocio dopo che Leonia Picone aveva segnalato la piccola collisione tra la sua auto e il camion. I paramedici hanno cercato di salvare la vita della donna, ma non è stato possibile rianimarla. “È assolutamente terribile per la famiglia”, ha detto l’ispettore di polizia del NSW Josh Dixon.”Il pedone era sulla strada e cercava di attirare l’attenzione del conducente del veicolo”, ha detto ancora.

Il figlio della signora Picone è stato medicato sul posto, è sotto choc, ma per il resto è rimasto illeso. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore dopo l’incidente. L’autista del camion, 51 anni, che aveva parcheggiato a 150 metri dalla scena, è stato portato all’ospedale di Liverpool per i test obbligatori su droga e alcol.

È stato interrogato dalla polizia ma non è stata formulata alcuna accusa. Sua sorella Ronelle Cameron era troppo sconvolta per commentare, ma suo cognato Kevin Cameron l’ha descritta come una “buona madre” che si prendeva cura dei suoi genitori, ha riferito il Daily Telegraph. La polizia chiede a eventuali testimoni di fornire filmati della dash cam o di chiamare la Crash Investigation Unit o Crime Stoppers al numero 1800 333 000.