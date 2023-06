Storia a lieto fine per i 4 bambini coinvolti in un incidente aereo. Era il primo maggio quando il velivolo è precipitato. Alla guida del mezzo, il pilota Hernando Murcia Morales e il leader indigeno Yarupari Herman Mendoza Hernandez. Due settimane di ricerche hanno poi condotto, il 16 maggio, al ritrovamento del velivolo precisamente nei pressi dell’area del municipio di Solano, a sud nel dipartimento di Caquetà. Quel giorno però è avvenuta anche la dolorosa scoperta dei corpi ormai privi di vita di 3 adulti. La speranza rimaneva quella di poter trovare vivi i passeggeri più piccoli.

Quattro bambini ritrovati vivi dopo l’incidente aereo. La storia ha dell’incredibile e seppur nella tragedia riesce a strappare a tutti un sospiro di sollievo per la sorte toccata fortunatamente ai piccoli passeggeri del velivolo precipitato. I quattro bambini sono stati ritrovati vivi nel corso delle ricerche. Stando a quanto si apprende, i piccoli avrebbero vagato per circa una quarantina di giorni nella giungla amazzonica in Colombia. A diffondere il primo scatto dopo il ritrovamento sono state le forze armate che, aiutati dagli scout indigeni della comunità Huitoto, non hanno mai fermato le ricerche.

Leggi anche: “Una cosa sconvolgente”. Chi l’ha visto, l’annuncio choc: il ritrovamento è spaventoso





Quattro bambini ritrovati vivi dopo l’incidente aereo: “Sopravvissuti nella giungla amazzonica

Trovati Lesly Jacobombaire Mucutuy, di 13 anni, Soleiny Jacobombaire Mucutuy di 9, Tien Ranoque Mucutuy di 4 e la piccolissima Cristin Ranoque Mucutuy. Dopo il ritrovamento, a diffondere la splendida notizia anche il presidente, Gustavo Petro, che ha dunque definito l’evento una vera “gioia per tutto il Paese”. I quattro bambini sono poi stati sottoposti alle dovute visite mediche. Infatti il presidente ha dichiarato che le condizioni di salute dei sopravvissuti sono debilitate.

I quattro bambini sopravvissuti alla tragedia sono stati trasportati con un elicottero Blackhawk verso San Jose Guaviare e poi a Bogotà. Purtroppo però i 4 bambini restano orfani di madre. La donna, Magdalena Mucutuy Valencia, non ce l’ha fatta. Morti anche il pilota Hernando Murcia Morales e il leader indigeno Yarupari Herman Mendoza Hernandez.

Los tres niños perdidos en la selva, incluido un bebé de 11 meses, fueron cuidados por su hermana de 13 años: Lesly Jacobombaire Mucutuy Una historia de heroísmo#LeslyJacobombaireMucutuy #LeslyHeroehttps://t.co/mvEMVMsoql — Juan de Jesús Gómez Rebolledo (@JuanJGomezR) May 17, 2023

Dal giorno del dramma al momento del ritrovamento dei bambini, per le forze dell’ordine le giornate sono state estenuanti. A riaccendere la speranza di poter ritrovare vivi i bimbi dispersi, sono stati i resti di frutta con tracce di morsi. Davanti agli indizi, si sono attivate più di un centinaio di truppe delle forze speciali aiutati da circa 70 esploratori indigeni. Poi le tracce sul suolo e infine il lungo caloroso abbraccio ai piccoli grandi eroi.