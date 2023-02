Palazzo in fiamme, la tragedia. La vicenda è avvenuta nella sera a a Charly-sur-Marne, nel nord della Francia. Un bilancio drammatico in seguito all’incendio, dove a perdere la vita sono stati sette bambini di età compresa tra i 2 e i 14 anni e la loro madre.

Sette bambini muoiono nell’incendio. Purtroppo non è ststo possibile fare altro che prendere atto di una dolorosa realtà. Sette giovani vite stroncate a causa di un incendio nel palazzo della cittadina francese, Muore anche la madre dei bambini, mentre il padre resta gravemente ustionato. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore dalla gendarmeria e dai vigili del fuoco.

Sette bambini muoiono nell’incendio, trovata senza vita anche la madre: “Una tragedia”

Dopo la tragedia avvenuta il 15 dicembre a Vaulx-en-Velin, vicino a Lione, nel sud-est della Francia, con un bilancio di sei vittime, tra cui quattro bambini, oggi si apprende anche quella avvenuta a nord della Francia. Nello speifico a perdere la vita oltre alla donna, anche i figli, ovvero cnque femmine e due maschi. Quattro dei bambini provenivano da un primo matrimonio della madre, ha detto la gendarmeria. A dare l’allarme, i vicini di casa della famiglia, non appena compreso che le fiamme di lì a poco avrebbero preso il sopravvento su tutto.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno provato a spegnere le fiamme per l’intera notte e fino alle prime ore dell’alba. Vivo solo il padre delle giovani vittime, che una volta tratto in salvo è stato trasferito in codice rosso presso l’ospedale più vicino, alla luce delle gravi ustioni riportate a cause del rogo quasi indomabile. Si continua a indagare sulla dinamica che ha condotto alla tragedia.

Come detto, la vicenda riporta alla mente quanto accaduto a dicembre nel sud della Francia con un bilancio di vittime altrettanto drammatico. In quell’occasione il rogo è stato domato da 170 vigili del fuoco. Secondo alcune testimonianze, le fiamme sarebbero divampate dal piano terra per poi diffondersi fino ai piani superiori.