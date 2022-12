Ben dieci persone sono morte e tante sono rimaste ferite o intossicate in un incendio che ha distrutto un albergo e casinò. Le fiamme sono divampate durante la tarda serata di mercoledì 28 dicembre e nel giro di poco hanno interessato quasi tutta la struttura. Scene di panico si sono verificate all’interno dell’albergo, con i clienti che hanno cercato di lasciare le stanze.

Le persone che si trovavano all’interno dell’albergo distrutto dall’incendio sono fuggite gridando e chiedendo aiuto, mentre altre sono state viste sui balconi e cornicioni nel tentativo di mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Leggi anche: Incendio in casa, mamma muore con la figlia di 2 anni. Il papà non è riuscito a salvarle





Incendio in un hotel in Cambogia: 10 morti e feriti

L’incendio è divampato in un hotel-casinò cambogiano al confine con la Thailandia, il Grand Diamond City a Poipet, nella tarda notte di mercoledì intorno alle 23:30 (ora locale). Un rapporto provvisorio della polizia cambogiana ha riferito che “circa 10 persone sono morte e 30 ferite”, aggiungendo che si ritiene che circa 400 persone stiano lavorando per spegnere le fiamme.

Le immagini ottenute da AFP hanno mostrato l’edificio consumato dalle fiamme, con i vigili del fuoco che lottano per contenere l’intenso incendio e i soccorritori che tentano di salvare alcune persone che cercano riparo in alcune parti esterne della struttura. In una clip, si vede un uomo non identificato seduto sul davanzale di una finestra mentre il fumo esce dalla finestra dietro di lui.

🚨VIDEO: Fire at Grand Diamond City Hotel & Casino in Poipet, Cambodiapic.twitter.com/ZySKTuCTqM — Breaking News (@NewsJunkieBreak) December 29, 2022

#CAMBOGIA 🇰🇭



La gente si butta dalle finestre di un hotel in fiamme a #Poipet, cittadina al confine thailandese nota per i suoi casinò.



Incendio al Grand Diamond City Hotel con molte persone intrappolate all'interno. pic.twitter.com/vM0HD0qhc0 — Asiablog.it (@Asiablog_it) December 29, 2022

In un altro, un gruppo di persone si rannicchia su una sporgenza mentre le fiamme si avvicinano a loro. I media locali hanno riferito che cittadini stranieri erano all’interno del casinò al momento dell’incendio. Una fonte del ministero degli Esteri thailandese ha affermato che si stanno coordinando strettamente con le autorità locali, con i feriti trasferiti negli ospedali della provincia thailandese di Sa Kaeo. “Le autorità hanno cercato di controllare l’incendio anche inviando camion dei pompieri dal lato thailandese”, hanno detto. Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono ancora in corso.