Incendio in discoteca, il bilancio è di almeno sette morti. Purtroppo si tratta di un bilancio provvisorio, i soccorritori non escludono che possano esserci altre vittime. L’incendio è divampato nella notte tra sabato 30 settembre e domenica primo ottobre in una discoteca di Murcia, nel sud della Spagna, il “Teatre”. I soccorsi sono ancora in corso e si stanno cercando altre persone.

Il sindaco della città ha confermato che mancano all’appello diverse persone di cui non si sa ancora nulla. Il numero dei feriti, al momento, è di quattro persone: si tratta di due donne di 22 e 25 anni e due uomini di 41 e 45 anni. Sono tutti rimasti intossicati a causa del fumo sprigionato dall’incendio. Sconosciuta la causa dell’incendio. Il fuoco è stato domato dopo diverse ore.

L’intervento del vicepresidente del governo spagnolo

La vicepresidente del governo spagnolo Yolanda Diaz è intervenuta in queste ore su X (Twitter, ndr): “Seguiamo con preoccupazione la notizia della tragedia di Murcia. Il mio affetto a tutte le persone colpite e le mie condoglianze alle loro famiglie”.

Alle 10 e 30 circa di domenica primo ottobre i vigili del fuoco erano ancora in azione anche se le fiamme erano state domate da poco. Come detto, al momento il bilancio è di sette morti e quattro feriti, ma potrebbe essere più grave.

🔥Incendio EXTINGUIDO. En estos momentos, continúan refrescando la zona



Han sido movilizados un total de 12 vehículos, 40 efectivos de los parques de El Infante y Espinardo y 18 policías locales pic.twitter.com/GYlJvWW7SD — José Ballesta (@Ballesta_Murcia) October 1, 2023

🔴 Extinguido incendio discoteca zona atalayas, seguimos trabajando en la zona. pic.twitter.com/U1DnRjDRor — Bomberos Murcia (@BomberosMurcia) October 1, 2023

All’appello mancano i componenti di un gruppo di persone che ieri stavano festeggiando un compleanno. L’incendio è divampato intorno alle 6 di domenica mattina per cause ancora sconosciute. Indagini in corso.

