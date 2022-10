Incendio al gender reveal della coppia vip. Come succede per molte mode, anche quella del Gender Reveal nasce da una influencer che, ormai nel 2008 aveva raccontato di aver scoperto il genere del figlio che portava in grembo. Dopo Jenna Karvunidis sono state in tante a copiarla, non solo persone dello spettacolo ma anche coppie comuni che organizzano feste conoscere chi arriverà.

Il Gender Reveal Party di solito si organizza dopo il primo trimestre di gravidanza, più spesso dopo la morfologica, quando c’è la certezza se sarà maschio o femmina. Ma mentre il Baby Shower Party è in genere esclusivo per le donne, il Gender Reveal è rivolto a tutti.

Incendio al gender reveal della tiktoker Jenni Alarcon

Incendio al Gender Reveal organizzato dalla tiktoker brasiliana Jenni Alacron. Durante la festa per svelare il sesso dei gemelli che aspetta dal compagno Lucas Motta, è scoppiato un incendio alle spalle dei futuri genitori, generando il panico tra gli invitati. La tiktoker è molto seguita in Brasile ma anche in altre parti del mondo e infatti i suoi follower sono oltre 3milioni e mezzo.

Jenni Alarcon e il marito Lucas Motta avevano appena appreso il sesso dei gemelli, due femminucce, quando alle loro spalle, tra le scintille dei fuochi d’artificio e la macchina del fumo, è scoppiato un incendio che ha attaccato gli alberi alle spalle della coppia. Il cortile è stato invaso dalle fiamme, così come una parte della casa, forse a causa di un corto circuito.

Sul luogo dell’incendio in cui la coppia ha organizzato il gender reveal sono intervenuti i vigili del fuoco. Per fortuna nessuno dei partecipanti al party sono rimasti feriti. Il video dell’incendio del gender reveal è stato pubblicato sui social e anche Jenni Alacron ha ripostato il filmato sul suo account TikTok.