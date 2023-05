Una notizia sta letteralmente lasciando senza fiato tantissime persone in tutto il mondo. La storia relativa a questo ragazzo ormai sta facendo il giro del web, infatti Hayden Bowles è praticamente in pensione a 22 anni. No, non c’è nessun errore nell’età, avete letto proprio bene. Nonostante sia molto giovane, è stato in grado di farcela e di non avere più la necessità di lavorare. A spiegare cosa è successo nella sua vita è stato il diretto interessato sul suo profilo social TikTok.

Dunque, Hayden Bowles ha davvero confermato di essere già in pensione a 22 anni e c’è una spiegazione molto valida dietro questa clamorosa notizia. Possiamo subito dirvi che quando non era ancora maggiorenne, precisamente a 17 anni, ha deciso di non voler più proseguire gli studi a scuola e alla fine la sua decisione di lavorare subito ha portato i frutti sperati. Perché in pochissimo tempo è stato in grado di dare una svolta pazzesca alla sua esistenza.

Hayden Bowles in pensione a 22 anni: come ci è riuscito

Sui social network Hayden Bowles è molto seguito e proprio ai suoi fan ha svelato il suo segreto. Tutti ora conoscono la sua storia e sanno perché è riuscito a raggiungere la pensione a soli 22 anni, cosa impossibile per chiunque. Su Instagram ha oltre 13mila follower, mentre su TikTok ne ha parecchi di più, dato che ha superato la soglia dei 129mila utenti. E proprio qui si è lasciato scappare cosa gli è capitato: tanti sacrifici in pochi anni per godersi una vita straordinaria.

Il giovane è originario degli Stati Uniti d’America e ha ammesso di aver guadagnato finora la bellezza di 16 milioni. Un patrimonio da record che gli permette di togliersi tutti gli sfizi, dall’acquisto di automobili sportive alla partenza per viaggi da sogno. Ed ecco come ce l’ha fatta l’imprenditore: “Avevo iniziato a realizzare entrate consistenti dalla mia attività quando avevo 17 anni e lavoravo nel settore dell’e-commerce. Mi piace lavorare ma sono tecnicamente in pensione grazie ai soldi che ho messo da parte dal settore immobiliare. Le mie attività hanno continuato a crescere e abbiamo aggiunto nuove filiali all’azienda”.

Il 22enne è il fondatore di una piattaforma che fornisce corsi, ovvero la Ecom Season. E Bowles ha potuto coronare numerosi suoi sogni, come quello di poter viaggiare in mete da sballo come le isole Hawaii. E sono in tanti adesso ad invidiarlo.