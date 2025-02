Un episodio a dir poco raccapricciante ha rovinato il pranzo domenicale di Maria Grazia Ragusa, residente a Budoia, in provincia di Pordenone. Il 16 febbraio, mentre si preparava a cucinare una confezione di spinaci surgelati, ha fatto una scoperta sconcertante: tra le verdure in ebollizione è emersa la testa mozzata di un topo.

L’episodio, riportato da Il Gazzettino, ha lasciato la donna sotto shock. In un primo momento, vedendo un cubetto scuro tra le foglie di spinaci, Maria Grazia ha pensato a un pezzo di verdura deteriorato. Ma quando ha sollevato il coperchio della pentola per rimuoverlo, ha avuto un brivido lungo la schiena: ciò che galleggiava nell’acqua non era un normale residuo vegetale, ma la testa di un roditore.

Apre busta spinaci e trova una testa di topo: choc per una donna

Sconvolta da quanto accaduto, la donna ha immediatamente segnalato l’episodio al supermercato dove aveva acquistato il prodotto. Il responsabile del punto vendita si è mostrato disponibile e ha annotato il numero di lotto, ma Maria Grazia ha avuto l’impressione che la gravità della situazione non fosse stata pienamente compresa.

Non soddisfatta della risposta ricevuta, ha deciso di rivolgersi direttamente ai Carabinieri, i quali l’hanno indirizzata verso le autorità sanitarie competenti. Tuttavia, anche qui ha incontrato diverse difficoltà: comunicazione complicata con la catena di supermercati, mail respinte e lunghe attese telefoniche, servizio clienti poco reattivo. Dopo varie insistenze, la direzione del supermercato le ha offerto un risarcimento: due nuove confezioni di spinaci, senza bisogno di presentare lo scontrino. Una soluzione che la donna ha trovato tutt’altro che rassicurante.

Maria Grazia non si è fermata e ha deciso di inviare tutte le prove raccolte all’Ufficio di Igiene degli Alimenti, che ha avviato un’indagine ufficiale e suggerito l’intervento dei Nas. La donna, però, continua ad essere turbata da un pensiero inquietante: “Ho trovato la testa, ma il resto del corpo potrebbe essere finito in un’altra confezione…”. Per questo motivo, ha deciso di conservare il tutto nel suo freezer in attesa di ulteriori sviluppi.