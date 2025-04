Una notizia devastante ha scosso il mondo dei social e non solo. Una delle influencer più seguite sui social ha annunciato la morte del suo bambino, vittima di un tragico incidente domestico. La tragedia si è consumata in casa, quando uno specchio è improvvisamente caduto e ha colpito il piccolo. Il colpo ha causato un coma che, purtroppo, ha portato alla sua morte. L’annuncio choc è stato dato direttamente dalla madre, attraverso un post sui suoi canali social, che ha rapidamente fatto il giro del web. Nel post, la influencer ha condiviso una foto toccante in cui, insieme al marito, abbraccia il proprio bambino nel letto d’ospedale.

L’influencer Lindsay Dewey ha condiviso la tragica notizia della morte del suo bambino di 22 mesi, Reed. Secondo quanto raccontato nelle sue storie su Instagram, il bambino stava giocando con una ventosa, attaccandola allo specchio e muovendola avanti e indietro. Alla fine, il movimento ha provocato la caduta del pesante specchio. La donna, madre di altri due figli, era a soli 3 metri di distanza dal piccolo in quel momento e stava cucinando in un’altra stanza. Si è accorta della vicinanza di Reed allo specchio solo quando ha sentito il rumore della caduta.

Tragedia a Bangkook, morto in hotel l’italiano Matteo Babici





Influencer perde il figlio, morto a causa di uno specchio

“Quando è successo inizialmente, ero così confusa su come fosse successo… Non c’è modo che i nostri bambini siano abbastanza forti da spostarlo, per non parlare di tirarlo giù. E lo sapevamo, quindi non c’era l’urgenza di ancorarlo. Sembrava impossibile che cadesse senza motivo, considerando la sua posizione e il suo peso”, ha scritto. “Ma quando l’ho raccolto e l’ho appoggiato di nuovo al muro, ho notato che la ventosa era attaccato e lì ho capito cosa era successo”.

Ha anche sottolineato di essere una “mamma particolarmente protettiva”, con serrature per bambini su finestre, porte, cancelli, prese e altri oggetti, e con ancoraggi su cassettiere e bauli. Lo specchio che ha causato la morte del figlio era bloccato anche da una sedia di fronte, che però in quel momento era stata spostata per pulire dopo che il loro cane aveva fatto pipì sul tappeto.

“Ci sono stati così tanti dettagli che hanno contribuito a questa tempesta perfetta. Alla fine, è stato solo un tragico incidente inaspettato. Non possiamo mai tornare indietro”, ha detto l’influencer che si occupa proprio di genitorialità e seguta da quasi 90mila follwer. Reed è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è entrato in coma a causa delle ferite.

Come ha spiegato sua madre nelle Instagram Stories, il bambino aveva una risposta pupillare limitata, difficoltà respiratorie e funzionalità cerebrale compromessa a causa del gonfiore. Giorni dopo, i medici hanno confermato che Reed era cerebralmente morto, e Linda e il marito hanno deciso di donare i suoi organi. “Mi ripetevo ‘Se non ottiene il suo miracolo, lo diventerà’ e questa è l’unica cosa che mi fa andare avanti. Anche se non è stato salvato, sta salvando delle vite”, ha scritto su Instagram.