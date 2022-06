Il memorial per Danielle Hampson, così la star inglese dl talent show X-Factor Tom Mann ha omaggiato la sua compagna, Danielle Hampson, morta per cause ancora sconosciute il giorno del loro matrimonio. La donna è scomparsa all’improvviso sabato 18 giugno, proprio poco prima che si celebrassero le nozze.

Danielle Hampson aveva 34 anni e secondo quanto riportato dal marito e dai suoi familiari è deceduta a causa di un incidente stradale, proprio mentre si recava sul luogo in cui si sarebbero dovute celebrare le nozze. Danielle e Tom si erano conosciuti nel 2015 e poi fidanzati ufficialmente nel 2019 ed erano appena tornati da una vacanza in Sardegna insieme al loro bimbo, Bowie di otto mesi. Erano compagni nella vita da più di otto anni e quello che per loro doveva essere il giorno più bello si è trasformato in una tragedia.





Il memorial per Danielle Hampson, la moglie morta del cantante di X-Factor

L’ex concorrente di X Factor Tom Mann aveva dato la notizia pubblicando una foto di quella che sarebbe diventata la moglie e del loro figlio: “Mi sento come se avessi pianto un oceano – conclude Mann – non siamo mai arrivati all’altare ma so che tu sai che eri tutto il mio mondo e la cosa migliore che mi sia mai capitata, Danielle. Sono completamente distrutto nel tentativo di elaborare questo e onestamente non so come affrontarlo, ma so che devo usare tutta la forza che ho per il nostro bambino. Ti prometto che farò di tutto per crescere Bowie proprio come abbiamo sempre voluto”.

A pochi giorni dalla scomparsa della moglie, Tom Mann ha organizzato un memoriale per Danielle Hampson. Una festa sul lago insieme ai parenti e amici più stretti, uniti nel dolore ma anche nel ricordo della loro amata Dani, scomparsa troppo presto per un motivo ancora sconosciuto.

“Oggi era per te Dani”, ha scritto pubblicando una foto del memoriale di Danielle Hampson insieme a un’emoji a cuore bianco. Tom ha anche condiviso una foto scattata qualche tempo fa in cui lui e Danielle si baciavano davanti a un lago. “Onestamente non ci sono parole per descrivere quanto mi manchi Dan. Sempre e per sempre”.

