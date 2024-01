Rifà il bagno e trova 20 mandibole sotto il cemento. Questa è l’incredibile vicenda di un idraulico, Jonathan, che ha fatto una scoperta sorprendente durante i lavori di ristrutturazione di un bagno in un cottage di 200 anni fa. Siamo a Plymouth, nel Devon e mentre scavava sotto le fondamenta della casa, Betts ha trovato più di 20 ossa di un mammifero inizialmente non identificato. La sua scoperta, condivisa con i suoi follower su TikTok, ha raccolto quasi 1,5 milioni di visualizzazioni.

>> “Ma sei la stessa persona?”. Insultata perché grassa, dimagrisce tanti chili e trasforma il suo fisico. Il prima e dopo è pazzesco

Jonathan Betts, 36 anni, ha documentato le sue scoperte in un video, dicendo: “Sto scavando qui, e trovo pezzi e penso, um, che stavamo scavando sopra un gatto morto, un bambino o un umano”. Mentre raccoglieva un pezzo di mascella con i denti attaccati, ha chiesto ai suoi follower se fosse di un animale o di un essere umano, sperando fosse il primo caso. In un post successivo, Betts ha rivelato di aver trovato un riscontro con un frammento osseo in una ricerca su Google, scoprendo che le ossa erano di un maiale.





Rifà il bagno e trova 20 mandibole sotto il cemento

“Non è un essere umano, sì!”, ha esclamato con sollievo. Betts ha raccontato come il progetto di ristrutturazione abbia preso una svolta inaspettata. “Dopo aver rimosso il bagno e il rivestimento del pavimento, ho scoperto che il sotto-pavimento era molto marcio e che i travetti erano stati montati sul terreno”, ha detto. Ha informato i clienti, che erano in vacanza, che avrebbe dovuto scavare il terreno per cercare di trovare una base solida su cui realizzare un’architrave in pietra.

Quando ha iniziato a trovare le ossa, Betts è stato colto di sorpresa. “Come potete immaginare, ho iniziato a stressarmi, soprattutto quando ho trovato un osso della mascella con i denti“, ha raccontato. Ha condiviso la notizia con i proprietari della casa, che gli hanno rivelato che la casa di fronte era un allevamento di maiali e pensano che il fienile annesso alla loro proprietà fosse in realtà un macello.

Gli hanno anche chiesto di seppellire nuovamente le ossa dopo aver scoperto che storicamente “la gente le seppelliva per allontanare gli spiriti maligni”. “Diciamo che non capita tutti i giorni di essere al lavoro e trovare un mucchio di ossa sotto il pavimento del bagno”, ha detto Betts. “Sono nel settore da oltre 20 anni e non ho mai visto nulla di simile”.

Leggi anche: “È scoppiato il caos a bordo”. Choc sul volo Ryanair, costretto atterraggio di emergenza