Hanno nascosto i loro gemelli di dieci mesi in un rifugio e sono stati assassinati a sangue freddo. I loro bambini sono stati trovati vivi dodici ore dopo e ora, dopo qualche ora in ospedale per curare una brutta disidratazione, stanno bene. Una notizia che in pochissimo tempo ha fatto il giro del web raccogliendo solidarietà da tutto il mondo. “Come è possibile morire così”, “Ora quei bambini dovranno crescere senza genitori”, si legge tra i commenti dei social.

“Avevano solo dieci mesi, ora dovranno stare da soli”, “Una famiglia distrutta in un attimo”, “Come si possono uccidere due giovani persone a sangue freddo?”, sono solo alcuni dei messaggi lasciati si Twitter a commento della notizia della morte dei due genitori e del loro ultimo e commovente gesto, quello di salvare i loro bambini di dieci mesi.

Da sabato gli israeliani hanno subito uno dei più grandi attacchi dalla guerra dello Yom Kippur. Da giorni Israele sta affrontando l’attacco terroristico di Hamas che ha ucciso un migliaio di vittime di diverse nazionalità. Nel mezzo della tragedia, i giornali hanno deciso di dare un volto ad alcune vittime degli attacchi terroristici.

Come Tamar e Yonatan e i loro figli, le gemelline Shachar e Arbel di 6 anni e Omer, appena quattro anni, uccisi dai miliziani di Hamas nella loro casa. “Un’intera famiglia cancellata dalla faccia della terra. Un dolore inspiegabile. Terroristi selvaggi e disumani assetati di sangue”, ha scritto lo Stato d’Israele su Twitter. E ancora la storia di Itay e Hadar Berdichevsky, 30 anni. I due hanno nascosto i loro gemelli di 10 mesi mentre i terroristi si infiltravano nella loro casa e sono stati brutalmente assassinati. I loro figli sono rimasti soli per 12 ore finché non sono stati salvati dall’esercito israeliano.

Itay and Hadar Berdichevsky hid their 10-month-old twins in a hidden shelter as Hamas terrorists were trying to brake into their home.



They were both murdered.



