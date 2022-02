Una storia atroce quella che ci arriva da Eastfield, nei pressi di Cumbernauld, nel Regno Unito. Il protagonista di questa vicenda agghiacciante è un bimbo di appena un anno. Il suo nome era Hugh McMahon. Parliamo al passato perché il piccolo non c’è più. È morto dopo aver ingerito una batteria piatta di litio mentre giocava con un orsacchiotto della VTech Swing & Sing. A riportare la notizia in Italia è il Messaggero.

Il quotidiano racconta che mentre Hugh McMahon giocava, i genitori hanno visto che stava poco bene e lo hanno portato di corsa all’ospedale. I medici hanno notato che il suo sangue era diventato acido e non si coagulava: aveva un buco nel cuore, una ferita da ustione, causata dalle sostanze chimiche contenute all’interno della batteria a litio, che reagiscono con i liquidi corporei (saliva e succhi gastrici). Non si tratta di un fatto recente, anzi. Il terribile episodio è capitato alla fine dello scorso anno.

La morte del piccolo Hugh è avvenuta il 26 dicembre. In questa data i genitori, Christine McDonald di 32 anni e Hugh McMahon di 29 anni, hanno scelto di spegnere il respiratore che lo teneva in vita. Il piccolo era ormai ridotto a vegetale: Hugh è morto tra le loro braccia. Lo hanno seppellito nel cimitero di Eastfield a Cumbernauld.





Naturalmente, dopo la morte del figlio, i due genitori hanno deciso di avviare una campagna per proibire l’utilizzo di batterie a bottone all’interno dei giochi per bambini: “Nessuno ci aveva mai messo in guardia contro queste batterie a bottoni. Non sapevo neanche cosa fossero, ma sono ovunque. Ero più preoccupata di una caduta o che sbattesse la testa”, ha detto Christine alla stampa inglese. “Sono ovunque”.

“Nei giochi per i bambini, nei biglietti di auguri, nelle scarpe con le luci, nei termometri, nelle penne”, aggiunge il marito Hugh McMahon, “hanno rovinato la nostra vita, vogliamo essere sicuri che nessun altro passi ciò che abbiamo subito noi”. Una storia che ha lasciato tutti senza parole, tutti conosciamo quel tipo di giochi e sopratutto le batterie incluse.