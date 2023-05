La storia della donna statunitense Lucia Forseth ha colpito positivamente il web, dimostrando che la vita, sia tramite eventi casuali che fortuiti, può radicalmente cambiare da un istante all’altro. La donna, originaria della California, ha raccontato che nel 2017 era una clochard e che piano piano in questi anni è riuscita a prendere in mano la sua vita, arrivando adesso anche a vincere ben 5 milioni di dollari alla lotteria.

Lucia ha voluto con tutte le sue forze cambiare le sue condizioni di vita, passando da essere una clochard ad iscriversi all’università. Il punto di svolta per la Forseth è stato anche l’amore, difatti lei, dopo aver lasciato la vita di strada, ha conosciuto un uomo con il quale proprio quest’anno ha deciso di sposarsi. Sempre in questi ultimi mesi la donna ha concluso il suo percorso di studi, riuscendo a laurearsi con ottimi voti. Il maggiore cambiamento è però avvenuto grazie ad una vincita alla lotteria.

Leggi anche: Vince 2 milioni al Gratta e vinci e dopo i problemi. Gli amici contro di lui: “Non doveva farcelo”





Lucia Forseth: da clochard a milionaria grazie ad una vincita alla lotteria

Lucia Forseth è quindi passata in soli sei anni dal vivere per strada, fare l’elemosina e mangiare alla mensa dei poveri ad essere una milionaria. L’ex clochard è riuscita a capovolgere completamente la sua vita acquistando casualmente un biglietto che le ha permesso di vincere alla lotteria. La donna quel giorno era in viaggio nella contea di Contra Costa e si è fermata ad un distributore di carburante per fare rifornimento di benzina. Ha poi ben pensato di acquistare un gratta e vinci, scelto in maniera puramente casuale.

Proprio la Forseth dichiara: “Ne ho scelto uno chiudendo gli occhi e ho vinto! All’inizio pensavo di aver vinto un biglietto gratuito, ma ho controllato bene e diceva che avevo vinto 5 milioni!”. Rivolgendosi alla California Lottery, Lucia aggiunge: “Non pensi mai di avere la possibilità di vincere. È tutto casuale. Essendo senzatetto solo sei anni fa, non avrei mai pensato che sarebbe successo a qualcuno come me”.

Adesso Lucia Forseth ha comunicato di avere grandi progetti che si potranno realizzare grazie a questa super vincita. La donna ha innanzitutto in mente di acquistare una bella casa dove potrà vivere assieme al marito. Dopodiché ha dichiarato di avere intenzione di fare degli investimenti con i restanti soldi.