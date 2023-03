Una storia atroce quella che ci arriva dalla Virginia, Usa. Qui, una donna, Veronica Youngblood ha ucciso le figlie a sangue freddo: Sharon di 15 anni, e la piccola Brooklynn di appena 5. Sembra che la donna abbia avuto un raptus di follia dopo essere stata lasciata dal marito che si era trasferito in un altro stato. La donna le avrebbe freddate, secondo il processo terminato proprio in questi giorni, sparandole nel letto, mentre le due stavano dormendo. Veronica si è sin da subito professata non-colpevole, facendo intendere alla giuria di non essere in grado di intendere e di volere: parliamo dell’infermità mentale.

Tuttavia la donna, almeno secondo una giuria di suoi pari, è stata condannata a 78 anni di carcere. È stato fondamentale il dettaglio scabroso della confessione: la Youngblood ha confermato al procuratore Steve Descano e al giudice che è stata lei a fare fuoco, in un raptus di pazzia senza precedenti. A riportare la notizia è il Washington Post che descrive la donna come una persona affetta da vari problemi.

Sembra che lei stessa sarebbe cresciuta in un ambiente molto difficile: figlia di genitori molto poveri, è stata a lungo abusata sessualmente da molti membri della sua famiglia, alcuni dei quali l’hanno anche obbligata a prostituirsi. Sembra poi che sia stato un suo cliente a metterla incinta del primo figlio, quando aveva appena 16 anni.

Il procuratore durante il processo ha fatto sapere che la polizia durante le indagini, aveva appurato che Brooklynn era stato colpita una volta alla testa e Sharon due volte. Tuttavia, prima di morire, la piccola avrebbe chiamato i servizi di emergenza sanitaria, dicendo che sua madre era entrata nella stanza dicendole: “Ti porterò a vedere Dio”. Prima di ucciderle avrebbe dato loro dei sonniferi, poi ha chiamato l’ex marito dicendogli cosa aveva appena fatto.

A shocker just now in a Fairfax courtroom. Veronica Youngblood, the McLean mom just convicted of murdering her 5 and 15 year old daughters, leaped up in the middle of the sentencing and started screaming. She had to be wrestled out of the court. @wusa9 pic.twitter.com/fNByvdZx5d