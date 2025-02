Sarah Davies, 41 anni, ha voluto condividere la sua esperienza per mettere in guardia altre mamme sui possibili rischi legati all’uso di un rossetto, dopo che un bacio innocente ha provocato una reazione inaspettata sulla pelle della sua bambina. Il 1° febbraio, Sarah aveva applicato sulle sue labbra un prodotto molto in voga e quando ha visto la figlia, Ava Davies Spurr, di otto anni, le ha dato un bacio scatenando una reazione allergica.

A distanza di circa due ore dall’applicazione del prodotto, senza ricordarsi di averlo ancora sulle labbra, Sarah ha dato un semplice bacio sulla guancia alla figlia. Quello che è successo subito dopo l’ha lasciata sconvolta: sul viso della bambina è comparso immediatamente un segno rosso molto evidente, accompagnato da una sensazione di bruciore. Rendendosi conto della situazione, la donna ha immediatamente lavato il viso della figlia con acqua e si è recata dal suo farmacista di fiducia. L’esperto le ha consigliato di applicare una crema lenitiva spesso usata per trattare irritazioni e arrossamenti della pelle, e di somministrare ad Ava un antistaminico per ridurre la reazione cutanea.





Bacia la figlia e la pelle ha una terribile irritazione, ecco cosa è successo

Per fortuna, la situazione non è degenerata e, dopo qualche ora, il rossore ha iniziato a diminuire. Ava non ha riportato danni permanenti, ma l’accaduto ha spinto Sarah a riflettere sull’importanza di una maggiore chiarezza nelle etichette dei prodotti cosmetici di questo tipo. La donna aveva usato il lucidalabbra Too Faced Lip Injection Maximum Plump Extra Strength, un prodotto noto per la sua azione volumizzante grazie alla presenza di ingredienti come il peperoncino, che stimolano la circolazione e danno un effetto rimpolpante.

“L’ho usato solo poche volte e sapevo che bruciava un po’ quando lo applicavo, perché è così che funziona il prodotto”, ha raccontato Sarah. “Ma non pensavo che, dopo due ore, potesse ancora avere un effetto così forte. Non sentivo più nulla sulle labbra, quindi non mi sono preoccupata prima di baciare Ava”. Sarah ha spiegato di aver acquistato il lucidalabbra nel periodo natalizio, incuriosita dal suo effetto volumizzante. Tuttavia, ammette di non aver letto le avvertenze sulla confezione, che indicavano chiaramente di non applicare il prodotto su parti del corpo diverse dalle labbra e di tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

“Sicuramente è stata una mia svista”, ha detto la donna. “Ma credo che le informazioni su questi prodotti debbano essere più evidenti. Non penso di essere l’unica persona a cui potrebbe succedere una cosa del genere”.

Sarah ha aggiunto che la reazione sulla pelle di sua figlia l’ha preoccupata molto, soprattutto perché non sapeva fino a che punto il rossore potesse peggiorare. “Dopo un minuto, la zona era calda al tatto e Ava ha iniziato a lamentarsi perché sentiva bruciare”, ha detto. “Non ero sicura se sarebbero comparse delle vesciche. Se fosse successo a un neonato o a un bambino con la pelle molto sensibile, sarebbe potuto essere davvero terribile”. “Non voglio incolpare nessuno, ma credo che sarebbe utile avere indicazioni più evidenti. Se è successo a me, potrebbe succedere a chiunque”, ha detto la donna.