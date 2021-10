La storia ha come protagonisti una coppia di fidanzati e tutto ha avuto inizio da un semplice passaggio in taxi. A raccontare la strana vicenda la ragazza che attraverso su TikTok, poi diventato virale, ha raccontato di essersi ritrovata alle prese con un fidanzato decisamente poco galante. Ecco cosa è successo.

Lei si chiama Hannah Collins e la storia raccontata dalla ragazza al Mirror ha attirato l’attenzione di molti. Sembrava essere un racconto ironico e invece, purtroppo, è accaduto davvero. La ragazza ha raccontato di frequentare un ragazzo che si è poi rivelato decisamente poco carino nei suoi riguardi. Lo scenario è quello di una classica serata romantica, poi qualcosa è andato storto.

Dopo aver trascorso insieme una serata, Hannah doveva rincasare. Eppure, il fidanzato dell’epoca si è rifiutato di accompagnarla a casa in auto. In un primo momento Hannah ha pensato che stesse scherzando, poi ha capito che l’ex stava dicendo sul serio. La risposta ha costretto Hannah a rimediare prontamente chiamando un taxi. Non appena preso il cellulare in mano per effettuare la chiamata, Hannah è stata fermata dall’ex. Il ragazzo diceva di aver avuto un’idea.





Il mancato ‘cavaliere’ ha ben pensato di farsi pagare il passaggio. Ebbene si, la vicenda di Hannah è vera. L’ex fidanzato si è poi deciso a riaccompagnarla a casa, a patto che si facesse pagare: “Ero uscita con questo ragazzo e stavo per prendere un taxi perché era troppo pigro per riportarmi a casa”.

Il racconto di Hannah prosegue: “Dunque stavo chiamando un taxi e mi fa ‘lascia stare, dammi i soldi del taxi e ti porterò io a casa. E allora mi ha portata a casa, io pensavo che stesse scherzando, ovviamente non lo avrei pagato per un passaggio fino a casa. Ma mentre scendevo dall’auto mi ha detto: ‘Hai i soldi?’. Questo ragazzo era più grande di me, pensavo fosse più maturo”.

Ma come sarà finita? Un utente ha esordito: “Per favore non dirmi che gli hai dato i soldi”. Hannah ha pagato il passaggio affermando che “Può essere un buon business”, “Gli avrei sbattuto la porta in faccia ridendo e salutandolo”, controbatte l’utente.