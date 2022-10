Disavventura a Gubbio, dove un pranzo a base di pesce finisce in tragedia. 40 persone, iscritte o vicine ad un’associazione sportiva di pesca, si erano riunite per un pranzo con del prodotto appena pescato. Alla fine però, il banchetto non poteva finire peggio: con persone in difficoltà per attacchi fulminanti di dissenteria e vomito. Addirittura due persone, provando ad andare a casa, hanno preso l’auto ma si sono schiantati dopo pochi metri in preda ai dolori. Le squadre mobili allertate e le ambulanze li hanno ritrovati in auto, completamente ricoperti di loro escrementi.

La notizia è riportata da ‘Corriere Adriatico’. È successo tutto domenica 16 ottobre a Gubbio. È quei che l’associazione si è riunita in un ristorante del centro per consumare i tonni pescati. Poco dopo il pasto alcuni di loro hanno accusato forti dolori addominali e nausee, poi la situazione è degenerata in forti attacchi di dissenteria. Alcuni sono usciti fuori a vomitare, altri sono corsi nel bagno del locale.

Pranzo a base di pesce finisce in tragedia

Non c’è dubbio per i commensali che ad aver fatto così male a tutti sia stato proprio il pesce appena pescato e mai abbattuto prima di essere consumato. Secondo ‘Corriere Adriatico’ la comitiva avrebbe mangiato il pesce crudo. Poco dopo le prime avvisaglie, i presenti hanno chiamato i soccorsi e sul luogo sono arrivate due ambulanze. Alcuni membri della comitiva sono stati trasportati in ospedale in codice verde.

No va be' raga io voglio più notizie di quanto successo a Gubbio per favore grazie pic.twitter.com/rgRI03ne3p — supermanz0 (@senzawords) October 20, 2022

Qualche ora dopo, e soprattutto nei giorni successivi, l’asta #Gubbio è finito in tendenza. Il motivo risiede nella pubblicazione di alcuni audio WhatsApp e alcune foto che documentavano l’accaduto. “Hanno mangiato anche pesce crudo” che “se non è abbattuto bene, con quei batteri… “. “Tre o quattro sono svenuti sul posto, mentre si ca*avano addosso”, dice un altro audio.

E ancora: “Scene apocalittiche”, dice qualcun altro. “I miei genitori erano al pranzo, ma mio padre non si è sentito male, tutti gli altri sì, non so cosa sia successo. Un ragazzo ha fatto un incidente cercando di tornare a casa e farla a casa. Lo hanno ritrovato tutto sporco di m…”. Scene davvero atroci.

