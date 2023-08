Una modella e ballerina che è stata coinvolta in uno strano incidente sputafuoco che l’ha lasciata segnata per tutta la vita. Sophie Lee, 23 anni, di Manchester, era sul palco di un evento di beneficenza a Chicago quando è rimasta coinvolta in un incidente in cui ha riportato gravissime ustioni al suo volto. L’aria condizionata nel locale era troppo potente e le fiamme sono tornate indietro colpendo il suo viso.

“L’aria condizionata era troppo forte, quindi quando ho sputato il fuoco è tornato indietro. Mi ha bruciato il viso. Ricordo solo di aver sofferto così tanto che sono svenuta per un po’. È stato terribile. È successo davanti a tutti e sono andata avanti con lo spettacolo nel modo più professionale e veloce possibile. Non appena sono salito sull’ambulanza sono crollata”, ha riferito Sophie Lee al The Sun.

Leggi anche: Beve tanta acqua tutta insieme e muore. Prima il malore, poi la spiegazione dei medici





Sophie Lee ustionata mentre fa uno spettacolo col fuoco

Sophie Lee ha trascorso un mese in terapia intensiva negli Stati Uniti da sola, mentre riceveva cure per le ustioni. “È stato un periodo spaventoso. Non potevo respirare da solo, non potevo mangiare, non potevo vedere, era spaventoso. Ero abbastanza fuori di testa, ma il secondo giorno mi sono guardato allo specchio e ho pianto”. Sophie Lee balla da quando aveva tre anni e aveva iniziato a fare la mangiafuoco da cinque anni.

“C’era sempre una preoccupazione perché è un lavoro rischioso, ma ho sempre fatto di tutto per la sicurezza. È stato uno choc”, ha detto Sophie. Dopo che la sua pelle ha iniziato a guarire, Lee è stata riportata in aereo nel Regno Unito. Pensava di aver superato il peggio e ha tenuto segreto il vero orrore dell’incidente ad amici e familiari, che quando lo hanno scoperto sono rimasti senza parole. Sophie ha detto di essere così vicina alla morte in numerose occasioni ha completamente cambiato la sua visione della vita e ha voluto ringraziare i medici perché senza di loro lei sarebbe morta.

Le cicatrici cheloidi hanno iniziato a crescere sul viso e sul mento. I cheloidi sono tumori benigni e quindi la giovane si è dovuta sottoporre a delle sedute di chemioterapia. Ora è in missione per ispirare le ragazze ad amare il loro aspetto.“Ballare significa vestirsi bene, sfarzo e glam, l’ho sempre amato. Non fraintendermi, non sono me stesso e so che non sarò mai più me stesso. È qualcosa che devo accettare ed è stato difficile accettarlo, ma anche senza questa cicatrice sarei morto. Questo è il modo in cui la vedo, non lo considero un peso per me”.