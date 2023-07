Bus contro furgone: 34 morti e 12 feriti. Raccapricciante la scena che si è presentata ai soccorritori: dopo lo schianto si sono sviluppate le fiamme ed i passeggeri del bus sono morti carbonizzati. Le immagini pubblicate sui social mostrano l’autobus e il veicolo completamente bruciati. Si tratta di uno dei peggiori incidenti degli ultimi anni. I filmati trasmessi dai media locali hanno mostrato l’autobus che si alzava in un’enorme palla di fuoco.

Altre immagini condivise dai media mostrano i soccorritori sul posto, vicino ai due veicoli incendiati coinvolti nell’incidente. Incidente sul quale sta cercando di fare piena luce la polizia. Finora una dinamica chiara non è emersa ma potrebbe esserci un punto di svolta già nelle prossime ore. Adesso, intanto, è il momento del dolore e delle lacrime.





Algeria, 34 persone uccise e 12 ferite in un incidente stradale

La strage si è consumata ieri mattina, 19 luglio, all’alba in Algeria. L’agenzia della protezione civile ha detto che l’autobus trasportava passeggeri tra Tamanrasset e Adrar, una città di circa 2.000 abitanti a nord-ovest. Le immagini dei media hanno mostrato lo scafo maciullato e carbonizzato dell’autobus dopo l’incidente avvenuto intorno alle 4:00 (03:00 GMT) vicino a Tamanrasset, a circa 2.000 chilometri (1.250 miglia) di auto a sud dalla capitale Algeri.

I media locali hanno riferito che i corpi bruciati sono stati recuperati dal relitto dell’autobus, vicino alla città di Outoul, 20 chilometri a ovest di Tamanrasset, nel profondo del Sahara. Le autorità non hanno immediatamente elaborato le circostanze dell’incidente mortale o cosa lo aveva causato. La velocità è la principale causa di incidenti stradali nel paese, secondo un’agenzia governativa per la sicurezza stradale.

Nessun commento ufficiale sull’incidente. Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune è attualmente in Cina per una visita di Stato. Mohamed Boudraa, il governatore – conosciuto localmente come wali – di Tamanrasset, ha visitato l’ospedale locale dove erano in cura i 12 feriti, ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale APS. Anche i funzionari provinciali sono arrivati sul luogo dell’incidente per supervisionare le operazioni di soccorso, ha detto APS. L’Algeria ha registrato quasi 23.000 incidenti stradali nel 2022, provocando 3.409 morti e oltre 30.000 feriti, secondo il capo della sicurezza stradale del paese Nacef Abdelhakim.