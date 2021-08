È il sogno un po’ di tutti, giovare al gratta e vinci e sbancare! Ogni tanto oltretutto succede ed è il motivo per il quale tanta gente decide di giocare tante, a volte anche troppo. L’ultima fortunatissima vincita di spessore è avvenuta a Lucca, presso la ricevitoria di San Vito gestita dai fratelli Catelli. Il fortunato è un giovane ragazzo ha acquistato un Maxi Miliardario spendendo 20 euro: a questo punto ha sfidato la sorte, che gli ha sorriso in maniera incredibile, facendo sì che vincesse la bellezza di 2 milioni di euro.

Sì avete letto bene: 2 milioni! Il giovane è un ragazzo originario dello Sri Lanka che attualmente svolge il lavoro di lavapiatti. O meglio, svolgeva fino al momento dell’enorme vincita al gratta e vinci che sicuramente gli cambierà la vita in meglio. Sanno tutti chi è e nel piccolo paese la voce sulla sua vincita si rincorre, dove viene affettuosamente chiamato con il nomignolo “Nerino”: viene descritto come una persona con la testa sulle spalle, che ha sempre fatto lavori umili per mantenersi in Italia.

Gratta e vinci, giovane vince 2 mln di euro

Grande gioia per la sua vincita milionaria al gratta e vinci, dato che è capitata a una persona che ne aveva davvero bisogno. Ma come ha reagito il giovane? Naturalmente la prima reazione del ragazzo davanti al biglietto vincente è stata di incredulità: a confermargli che il montepremi di 2 milioni di euro fosse realtà sono state le persone presenti in quel momento all’interno della ricevitoria.





A quel punto, dopo la scoperta al gratta e vinci, il giovane si è lasciato andare e ha potuto finalmente esultare come meglio poteva. Un utente commenta ironicamente: “Si compra il ristorante? Con due milioni di euro vattene dall’Italia, metà te li frega il fisco con le tasse sul commercio”.

Insomma, la vita di questo ragazzo è cambiata per sempre, nessuno sa con certezza cosa ci farà con tutti quei soldi vinti col gratta e vinci, ma visto il periodo siamo certi che una bella vacanza non gliela toglierà nessuno. E stavolta, a differenza degli altri anni, al ristorante ci andrà, ma non da lavapiatti, ma da cliente, con un conto corrente pazzesco.