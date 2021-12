Si incastra nella catena dell’altalena e muore soffocata. Così ha perso la vita una bambina di 11 anni, Grace Patricia Hamnet, di Widnes, nella contea del Cheshire, in Inghilterra. La bambina si trovava in giardino e stava facendo una videochiamata con alcuni amici quando è successa la tragedia.

Quando la madre è uscita da casa ha visto la figlia con la catena dell’altalena attorcigliata al collo e ha chiamato aiuto. Richiamato dalle urla della donna è arrivato anche un vicino di casa, che ha immediatamente chiamato il numero del soccorso.

Quando i sanitari sono arrivati sul posto Grace si trovava in arresto cardiaco ed è stata caricata sull’ambulanza in direzione dell’ospedale di Whiston. La dottoressa Carla Thomas, consulente di terapia intensiva pediatrica, ha dichiarato: “La bambina è stata vista l’ultima volta a giocare in giardino a casa durante una chat video con gli amici, poi la madre l’ha trovata priva di sensi intrappolata nell’altalena”.





Grace aveva una “lesione cerebrale devastante” e i neurochirurghi hanno concluso che per lei non c’era niente altro da fare. L’11enne morta purtroppo all’ospedale pediatrico Alder Hey di Liverpool cinque giorni dopo. Secondo l’ispettore, durante la videochiamata con gli amici “Grace aveva mostrato loro la corda aggiungendo ‘Potrei infilarci il collo e impiccarmi’. Ha detto che in modo scherzoso”, poi il telefono è caduto filmando verso l’alto e i bambini hanno dato l’allarme ai genitori.

Quando la madre è uscita Grace si trovava già in arresto cardiaco e purtroppo quel ‘gioco’ si è trasformato in tragedia. Un’indagine del Cheshire Constabulary ha confermato che non c’erano circostanze sospette intorno alla morte di Grace e nessun coinvolgimento di terzi.