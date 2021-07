Positivo al Covid dopo una partita di Euro 2020, muore a 51 anni dopo un lungo ricovero

Aveva contratto il Covid mentre guardava una partita di Euro 2020. Se n’è andato a 51 anni. “Prima di finire in coma – spiegano fonti dall’ospedale dove era ricoverato – ha detto che avrebbe voluto essere vaccinato”. Il cugino, che lo considerava come un “fratello maggiore” – ora sta esortando tutti a farsi vaccinare quando possono. “Se lo avesse fatto, sarebbe ancora con noi oggi”, ha detto. “Non sono un vendicatore di sventura o qualcuno che ti dice cosa dovresti fare o non fare. Dopo tutto, dovremmo vivere in un mondo libero.



“Ma questo è uno dei momenti più tristi della mia vita, perdere mio cugino a causa del Covid è uno strazio.”. Era un assistente volontario ed è morto al Diana, Princess of Wales Hospital di Grimsby, città inglese che è anche uno dei più importanti porti pescherecci e mercati ittici della zona. I parenti descrivono Glenn Barrett come «un gigante gentile alto più di 2 metri» che prestava aiuto alle altre persone.



Il modo in cui era avvenuto il contagio era stato descritto dalla famiglia di Glenn Barrett ha detto che era stato con un gruppo di amici all’Old Clee Club a guardare l’Inghilterra giocare contro la Croazia il 13 giugno. Si apprende che circa sette persone sono risultate positive subito dopo la partita, incluso un uomo di circa 20 anni che è finito anche lui in terapia intensiva insieme a Glenn.





Glenn Barrett, il contagio in un club



Il club ha chiuso e ha subito una profonda pulizia ma si ritiene che le persone colpite si siano mescolate anche in altri luoghi. Né Glenn né l’altro uomo avevano colto l’occasione di farsi vaccinare, anche se a Glenn Barrett era stata precedentemente rimossa la milza a seguito di un incidente sulla sua moto. Ken ha aggiunto: “Per fortuna il suo amico è sulla strada della guarigione e non ha avuto problemi di fondo, ma ha avuto due periodi in repart”.



. “Ci sono quelli che dicono che Glenn, se avesse avuto i colpi, sarebbe ancora con noi oggi. Essendo vicino alla mia famiglia e ai miei amici crediamo che le sue possibilità sarebbero molto migliori se lo avesse fatto”.

Ha continuato descrivendo suo cugino come senza paura. Ha aggiunto: “È stato molto coraggioso e ha combattuto fino alla fine con il Covid per tre settimane e lo sforzo sul suo cuore era troppo, alla fine è morto alle 8 del mattino lo scorso martedì 13 luglio 2021 con sua madre al suo fianco.