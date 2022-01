È morto Giuliano Campese, uno dei più noti commercianti ambulanti di Legnaro, in provincia di Padova. L’uomo era conosciuto in tutta la città grazie al suo lavoro e alla sua gentilezza, che lo aveva contraddistinto durante tutta la sua vita e lo ha fatto amare da tutti i suoi clienti.

La notizia della scomparsa di Giuliano Campese ha fatto il giro della città e non solo, perché è avvenuta a pochi mesi dalla scomparsa dell’amata moglie, della quale sentiva la mancanza ogni giorno dalla sua morte. Un amore lungo cinquant’anni, un matrimonio e due figlie, che oggi piangono il loro amato padre.

Giuliano Campese avrebbe compiuto 78 anni tra pochi giorni; è morto a causa di una embolia polmonare nella sua casa di Legnaro dopo essere stato operato all’ospedale di Piove di Sacco, in provincia di Padova. “Siamo sconvolti – ha detto la figlia Patrizia – mio papà era amato e apprezzato da tutti. Per oltre cinquant’anni è stato a fianco di mia mamma Rosalia”.





“Papà diceva sempre che il suo cuore era stato trafitto”, ha raccontato ancora la figlia Patrizia al Gazzettino. Il 20 ottobre scorso Rosalia Bettella, 71 anni, era morta dopo una lunga malattia e per Giuliano Campese era iniziato un periodo buio e di grande dolore. Rosa era molto conosciuta ed amata da tutti. Non solo a Legnaro ma anche a Padova dove, per 53 anni consecutivi e sino a due anni fa, aveva gestito in piazza dei Frutti l’omonimo banco di frutta e verdura, aperto dal padre Luigi Bettella.

Una storia che ha commosso l’intero paese di Legnaro e non solo. Giuliano Campese lascia le due figlie, Monica e Cristina, la prima impiegata e la seconda titolare di una delle più famose gelateria del paese. I funerali dell’uomo si terranno nella chiesa parrocchiale di San Biagio, ma la data non è stata ancora fissata.