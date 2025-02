Ci sono richieste di correggere e migliorare le avvertenze sulle bombole di elio dopo la morte di una giovane mamma che ha inalato il gas usato durante il compleanno della figlia. La donna neozelandese di 20 anni, Faith Waterman Batistich, è deceduta dopo aver respirato l’elio direttamente dalla bombola. L’inalazione di elio sostituisce l’ossigeno nei polmoni, causando una bassa ossigenazione del sangue, nota come ipossia, che può portare a danni e, in ultima analisi, alla morte. Un’inchiesta sulla morte della ventenne ha rivelato che la signora Batistich non era “consapevole dei pericoli intrinseci dell’inalazione di elio” e ha chiesto che le etichette di avvertimento sulle bombole siano rese più chiare.

La sorella gemella di Faith, Eden Waterman, ha descritto il momento in cui la giovane madre — che stava festeggiando il secondo compleanno della figlia — si rese conto di aver commesso un grave errore. Durante la festa, gli invitati stavano inalando elio dai palloncini per rendere le loro voci più acute quando qualcuno suggerì di farlo direttamente dalla bombola. Eden ha affermato che “ci volle un po’ di convincimento” prima che Faith decidesse di provare.





Inala elio alla festa della figlia, mamma muore a 20 anni

Proprio mentre inalava, un’altra persona aumentò il flusso dalla bombola. Eden ha raccontato: “È andato tutto troppo veloce e l’ha colpita dietro il collo. Le sue ultime parole furono letteralmente ‘Oh ca**o’ e cadde.” Eden rimase scioccata e congelata dalla situazione, non riuscendo a credere a quello che stava vedendo. La famiglia tentò di praticare la rianimazione cardiopolmonare a Faith per 45 minuti prima dell’arrivo dell’ambulanza. Tuttavia, Eden ha detto che sua sorella “diventò blu all’istante“, aggiungendo che “nulla” di ciò che fecero, compresi i servizi di emergenza, la riportò in vita.

Il rapporto sulla causa della morte ha suggerito che morì rapidamente per asfissia. Il coroner Louella Dunn ha dichiarato che era evidente che Faith non fosse consapevole dei pericoli intrinseci dell’inalazione di elio e ha descritto la sua morte come “inaspettata e tragica”. Ha sottolineato come l’inalazione di elio possa sembrare divertente in un contesto festivo, ma ciò che può sembrare un gioco innocuo può essere potenzialmente letale.

Le foto della bombola in questione, prodotta dall’azienda australiana Alpen, hanno mostrato un avviso sul lato della bottiglia blu. Sotto l’intestazione “pericolo – contenuto sotto pressione” c’era un elenco di istruzioni, tra cui: “non mettere l’ugello in bocca o nel naso per nessun motivo”. Tuttavia, il coroner ha concluso che l’avviso era scritto in caratteri molto piccoli e il rischio per la vita era posto alla fine.

