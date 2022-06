Giornalista scopre il figlio morto in un incidente. La peggiore notizia che un genitore possa ricevere è arrivata sul luogo dello scontro di un’auto e un camion. Intervenuto sul posto per realizzare un servizio per il telegiornale, il giornalista ha scoperto che la vittima era il figlio.

Dal luogo dell’incidente il giornalista ha mostrato una panoramica mostrando i veicoli distrutto e mentre parlava alla telecamera il video si è interrotto per alcuni minuti. La ragione? Il presentatore televisivo ha scoperto che uno dei veicoli coinvolti era quello di suo figlio e che purtroppo per lui non c’era più niente da fare.





Giornalista scopre il figlio morto in un incidente: è Tiago Baldassarri

“Questa è la vita di un giornalista. – ha detto il reporter dal luogo dell’incidente – Molte persone, forse, non capiranno il momento che stiamo vivendo. C’è l’auto che è rimasta coinvolta nell’incidente, il corpo è già stato rimosso. Il camion si è fermato a circa 100 metri a lato della strada, e ora ascoltate”, ha detto con voce tremante il giornalista che ha scoperto il figlio morto.

“L’autista del mezzo che ha perso la vita è mio figlio, Tiago, che con me presentava il programma in televisione. Questa mattina io e la troupe siamo venuti sul luogo dell’incidente e ho scoperto che la persona deceduta era mio figlio”, ha detto Carlos Alberto Baldassari, giornalista argentino raccontando lo scontro tra un’auto e un camion sulla Rodovia Antônio Machado Sant’Anna, a Araraquara, Brasile.

🔴 DESGARRADOR



😥 El pasado miércoles, un periodista oriundo de Brasil vivió un momento estremecedor tras ir a cubrir un trágico accidente vial entre un auto y un camión: durante la transmisión, se dio cuenta que la víctima fatal era su hijo.



👇 Mirá el video pic.twitter.com/rYJxL1lJia — Diario Crónica (@cronica) June 9, 2022

“Purtroppo, in questo mondo viviamo di cronaca, ci sono momenti in cui andiamo a coprire eventi e scopriamo che sono coinvolti dei nostri familiari. Purtroppo oggi si è trattato di mio figlio. Perdiamo Thiago e che Dio lo accolga a braccia aperte, era un bravo ragazzo, di buon cuore” ha detto ancora il giornalista dopo aver scoperto il figlio morto sul luogo dell’incidente. Tiago Cequeto Baldassari aveva 32 anni, era sposato, era in attesa del secondogenito – la moglie è incinta di tre mesi – e aveva una figlia di otto anni.

Marche, poliziotto arriva sul luogo dell’incidente. Scopre che è morto il figlio