Giochino erotico finisce male. Siamo a Winterthur, comune di 110 anime del Canton Zurigo, in Svizzera, dove una coppia di amanti, molto focosa e in vena di sperimentare qualcosa di nuovo, ha dovuto chiamare la polizia per chiedere aiuto.

Nonostante l’uomo avesse chiesto agli agenti di polizia di essere discreti, la notizia è diventata di pubblico dominio e ha fatto il giro del web, tra commenti e battute. Come detto, il fatto è accaduto nella cittadina svizzera di Winterthur, nell’appartamento della donna, e risale a qualche settimana fa. Protagonisti della vicenda un uomo e una donna, la sua amante. I due si sono dati appuntamento a casa della donna e per dare un po’ di pepe alla performance sessuale, la focosa amante ha deciso di ammanettare l’uomo alla testiera del letto.





Giochino erotico finisce male: coppia perde le chiavi delle manette

Giochino erotico finisce male, l’intervento della polizia – Il problema è sorto dopo, quando al momento di liberarlo, la donna non ha trovato le chiavi. Alla coppia non è rimasto altro che chiamare la polizia e chiedere l’intervento per aprire le manette e permettere all’uomo di liberarsi. Non senza imbarazzo, la donna ha aperto la porta agli agenti, i quali, dopo aver sentito la versione dei fatti della donna, hanno finalmente aperto le manette.

“La pattuglia è entrata nell’appartamento – hanno spiegato i funzionari di polizia – dove un uomo e una donna erano ovviamente coinvolti in pratiche sessuali. L’uomo era bloccato al letto con delle manette di cui si erano perse le chiavi ma gli agenti sono riusciti a liberarlo dalla spiacevole situazione”.

Giochino erotico finisce male – La polizia ha anche detto che l’uomo ha chiesto agli agenti di essere discreti su ciò a cui avevano appena visto perché la donna in sua compagnia non era la moglie ma l’amante. Nel comunicato, la polizia ha spiegato l’intervento – senza rivelare l’identità dei due amanti – puntualizzando che la moglie non avrebbe mai saputo del “pomeriggio di divertimento” del marito.

