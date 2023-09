Il gesto choc di una ragazza nella piscina del famoso locale, l’indignazione del pubblico. Sta facendo discutere il video diventato in breve tempo virale in cui si vede una ragazza compiere un gesto che molti stanno condannando. La giovane donna ha condiviso su TikTok un video in cui la vediamo gettare qualcosa nella piscina mentre tutti intorno a lei continuano a ballare.

La scena è avvenuta in un famoso club di Ibiza e subito dopo i responsabili dell’Ushuaia Ibiza Beach Hotel si sono attivati facendo rimuovere il video. Anche il profilo è stato cancellato, ma ormai il video era comunque diventato virale. E in tantissimi hanno duramente criticato la ragazza, responsabile di un gesto che non poteva passare inosservato e che ha provocato durissime reazioni.

La ragazza getta le ceneri del fratello in piscina, gli altri ballano

Il video è stato pubblicato per la prima volta sull’account @cherylmillerx. Si vede una donna che balla nella piscina dell’Ushuaia Ibiza Beach Hotel, club molto conosciuto dell’isola delle Baleari. Fin qui non ci sarebbe nulla di strano. Poi la ragazza getta nell’acqua della piscina una polvere grigia. Cosa è? È lei stessa a spiegarlo nella didascalia: “Solo io che ho spruzzato mio fratello su Ushuaia”.

Gli altri ragazzi presenti, inconsapevoli del gesto della giovane, hanno continuato a ballare. Il video è stato visto e condiviso milioni di volte. In tanti hanno criticato la protagonista. Poi a quanto pare i responsabili dell’hotel l’hanno invitata a cancellare il video. Chi ha caricato il video su Twitter avrebbe riportato la richiesta dell’hotel: Secondo l’utente che ha pubblicato la clip su Twitter, il locale le avrebbe inviato un messaggio dicendo: “Questo deve essere rimosso immediatamente, per favore, perché sono sicuro che tu possa capire, può essere facilmente estrapolato dal contesto”.

Well i know what pool i wont be going in when i go ibiza pic.twitter.com/o3FdgB9jUz — M (@m2palmer) September 14, 2023

Numerosi i commenti negativi all’indirizzo della ragazza: “È scandaloso”, “Sono senza parole” e poi ancora “Ecco perché non mi piace andare nelle piscine pubbliche e nemmeno al mare”. C’è chi ha scritto: “Forse non voglio andare a Ibiza”. “Io sono sotto choc”, “Le ceneri umane sono probabilmente l’ultima cosa di cui preoccuparsi in una piscina a Ibiza”. C’è stato anche chi ha cercato di giustificare la ragazza: “Immagino al fratello piacesse fare festa”.

