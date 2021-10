Nessuno se l’immagina visto il suo aspetto, ma questa giovane donna è da poco diventata nonna. E infatti tutti la scambiano per la mamma del bambino. Chi si azzarderebbe del resto anche solo a pensare che sia il nipote? Nemmeno in ospedale ci credevano e invece è proprio così: sua figlia Maizie, che di anni ne ha 17, ha partorito la scorsa settimana. Intervistata dal Sun, Gemma Skinner ha raccontato che all’inizio non voleva essere chiamata nonna, ma adesso le cose sono cambiate.

Ha avuto sua figlia quando aveva 16 anni e anche Maizie è diventata mamma molto presto. Un breve calcolo e sì, Gemma è diventata nonna a soli 33 anni. E si è aggiudicata un record: il titolo di più giovane del Regno Unito. Gemma Skinner, neo nonna, non ha avuto solo Maize, è mamma di tre figli e la più piccola, Bella, ha quattro anni. “Già qualcuno si è avvicinato a me a scuola chiedendomi se fosse mia la bambina”, ha rivelato nell’intervista al Sun.

Gemma è la nonna più giovane del Regno Unito

“Quando ho detto di essere nonna, sono rimasti piuttosto scioccati. Tutti hanno pensato che fosse la sorella minore di Maizie, noi dobbiamo continuare a spiegare che in realtà è sua figlia. La gente mi scambia sempre per sua madre. Quando Maizie era in ospedale, l’infermiera che è venuta a farle l’epidurale ha chiesto se eravamo sorelle. Ormai siamo abituate e ci ridiamo sopra perché succede sempre”.





E, ha rimarcato che “quando usciamo tutti pensano che io sia la madre del bambino”. La storia di Gemma Skinner ha ovviamente trovato spazio su tutti i giornali e non solo nel Regno Unito tanto è straordinaria. Ha avuto Maizie nel 2004 quando aveva 16 anni, e ha anche un’altra figlia Gracie, dieci, oltre alla più giovane Bella. “Quando ha scoperto che la figlia maggiore era incinta a 17 anni, inizialmente ero preoccupata, perché ho ricordato quanto fosse stato difficile per me diventare mamma così giovane”, ha spiegato al Sun.

“Poi il parto è stato traumatico, ma poi è andato tutto bene. Siamo una famiglia così unita. È così bello per il bambino avere così tante persone intorno a lei a sostenerla. Gracie e Bella adorano già essere zie e sono state così dolci con la loro nuova nipote”. Ovviamente c’è anche una bisnonna: la mamma di Gemma Skinner ha 54 anni ed “la meno entusiasta del fatto di essere chiamata bisnonna. Siamo molto affiatati, ma non credo sia pronta per essere una bisnonna a 54 anni”, ha concluso la nonna 33enne.