“Capita una volta su due milioni!”. Alfredo e Yolanda, l’incredibile storia dei gemellini da record

“Questo è stato sicuramente uno dei parti più memorabili della mia carriera. È stato un vero piacere aiutare questi piccoli a venire al mondo sani e salvi nel 2021 e nel 2022. Che modo fantastico per iniziare il nuovo anno!”, ha commentato la dottoressa Ana Abril Arias, medico del Natividad Medical Group.

Una storia che arriva dalla California e che nel giro di poco ha fatto il giro del mondo, perché secondo le stime il caso di Alfredo Antonio Trujillo e Aylin Yolanda Trujillo si verifica una volta su due milioni.

“Per me è pazzesco che siano gemelli e abbiano compleanni diversi”, ha detto la mamma Fatima Madrigal, che entra nella storia grazie al suo particolare parto gemellare. Nella sala nascite dell’ospedale Natividad Medical Group di Salinas, il capoluogo della contea di Monterey, negli Stati Uniti, nello Stato della California, è stata una vera festa dopo la nascita dei gemelli.

Negli Stati Uniti ogni anno si registrano circa 120mila parti gemellari, ma la possibilità che nascano in anni diversi sarebbe pari ad una su due milioni. Così è stato per Alfredo Antonio Trujillo venuto al mondo alle 23.45 del 31 dicembre 2021 e Aylin Yolanda Trujillo nata a mezzanotte del 1 gennaio 2022.

At midnight, Natividad welcomed Aylin Yolanda Trujillo as the area's first baby of 2022! Her twin, Alfredo Antonio Trujillo, was born 15 minutes earlier at 11:45 pm Friday, Dec. 31, meaning their birthday falls on a different day, month and year— a 1 in 2 million chance! pic.twitter.com/Lm5hkOpNBo