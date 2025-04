Durante una cerimonia di nozze che sembrava destinata a seguire tutte le tradizioni del caso, una sposa ha deciso di ribaltare le aspettative con un gesto tanto sorprendente quanto tenero. Emily Green, 31 anni, nel momento dedicato ai discorsi, ha preso la parola per rivolgersi alla sua “anima gemella”, facendo commuovere i presenti con parole piene di amore e gratitudine. Tuttavia, ciò che inizialmente sembrava un messaggio diretto al marito, ma così non era. E lo stupore dell’uomo e di tutti gli invitati non è stato poco.

Il momento ha generato una vera e propria esplosione di emozioni tra gli invitati: dalle lacrime per le toccanti parole, alle risate fragorose quando è emersa la vera identità del destinatario del discorso. Emily, intervistata da Newsweek, ha spiegato: “Sapevo che mio marito probabilmente se ne sarebbe dimenticato quel giorno, quindi era la mia occasione per celebrarlo”. Ma il “lui” del discorso non era l’uomo che aveva appena sposato, bensì il piccolo cane che ha condiviso con lei ogni istante della preparazione matrimoniale. La dedica era in realtà rivolta a Turtle, il suo adorato bassotto.

“Devo confessare una cosa”. La sposa fa il discorso al matrimonio e spiazza tutti, marito compreso

Nel suo discorso, la sposa ha descritto Turtle come un compagno leale e rassicurante, una presenza costante che l’ha sostenuta durante i momenti più frenetici e stressanti dell’organizzazione del matrimonio. Sebbene non potesse essere fisicamente presente alla cerimonia, Emily ha voluto rendere omaggio al suo amico peloso con un brindisi speciale: “Voglio dedicare questo momento alla mia anima gemella”. Turtle, un bassotto nano, ha avuto un ruolo centrale nella vita della coppia fin dai primi giorni insieme.

Il legame tra Emily e Turtle risale a un periodo cruciale per la coppia. “L’abbiamo preso subito dopo il lockdown“, ha raccontato la sposa. “Avevamo appena comprato casa e non avevamo nemmeno un divano; l’abbiamo conosciuta su FaceTime alle 22:00 una sera e abbiamo guidato per 3 ore la mattina dopo per andarla a prendere”. Nonostante l’indole ansiosa e talvolta un po’ impertinente del cane, Emily ha confessato che sia lei che il marito sono totalmente innamorati di lui.

La scena ha conquistato i social, dove il video del discorso è stato condiviso su TikTok e ha raccolto una valanga di commenti affettuosi e divertiti. Tra questi, qualcuno ha scritto: “D’ora in poi sarà consentito un unico discorso di nozze. Obbligatorio: menzionare il proprio cane o qualsiasi altro cane”. Un altro ha sottolineato: “Non li meritiamo, sono i compagni più fedeli e costanti. È bellissimo!”. Una storia che dimostra come l’amore, nelle sue forme più pure, possa arrivare anche su quattro zampe e rubare la scena nei giorni più importanti della vita.