Mamma colpita e uccisa da un fulmine mentre si trova sulla spiaggia. L’impressionante video è diventato virale sui social network, perché è stato catturato il momento preciso in cui questo fenomeno naturale ha colpito il corpo della donna, una 34enne che si trovava in spiaggia insieme al figlio.

Le autorità intervenute sul posto dopo la chiamata d’emergenza hanno riferito che la persona colpita dal fulmine è morta sul colpo. Immagini impressionanti, anche per il fatto che, subito dopo, alcune persone hanno preso lo smartphone e filmato la donna ormai morta sulla battigia. A settembre due persone, un uomo e una donna, sono morti dopo essere stati colpiti da un fulmine sull spiaggia dell’Aquila, nel Michoacán, in Messico.

Froilanis Maireth Rivas Román colpita da un fulmine in Colombia, morta a 34 anni

Nel video registrato da una persona che si trovava vicino alla spiaggia e pubblicato in rete nel social Twitter (le immagini sono drammatiche) si può vedere la spiaggia e alcune persone che si trovano vicino alla riva. Froilanis Maireth Rivas Roman, 34 anni, si trovava in vacanza a Cartagena, in Colombia, insieme alla sua famiglia.

Le riprese della CCTV catturano il momento straziante in cui un potente fulmine colpisce, facendola crollare istantaneamente a terra. Le persone presenti hanno chiamato i soccorsi, ma la trentaquattrenne è stata dichiarata morta dopo essere stata portata d’urgenza in ospedale. Da allora il video dell’incidente è diventato virale e purtroppo è diventato virale anche il video (che noi non pubblichiamo) in cui si vede Froilanis Maireth ormai morta.

“È stato annunciato che la turista morta dopo essere stata colpito da un fulmine sulla spiaggia era Froilanis Maireth Rivas Román”, si legge sul video pubblicato su Twitter. Purtroppo per la donna non c’è stato niente da fare. Le autorità cittadine hanno esortati i vacanzieri a rispettare le linee guida di sicurezza fornite dai bagnini della spiaggia. A settembre due persone, un uomo e una donna, sono morti dopo essere stati colpiti da un fulmine sull spiaggia dell’Aquila, nel Michoacán, in Messico.