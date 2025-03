Un violento terremoto ha scosso il cuore del sud-est asiatico. Nella giornata di oggi, la Birmania è stata colpita da una potente scossa di magnitudo 7.7, con epicentro situato a circa 16 chilometri a nord-ovest di Saigang, nel centro del Paese. Il sisma è stato registrato dall’Istituto Geosismico Statunitense (USGS), e ha immediatamente scatenato il panico tra la popolazione.

Alla prima violenta scossa ne è seguita una seconda, di magnitudo 5.5, aumentando ulteriormente la tensione in una zona altamente popolata e urbanizzata. I danni, secondo le prime informazioni, sarebbero già considerevoli. L’effetto del terremoto si è fatto sentire anche ben oltre i confini birmani: in Thailandia, e in particolare nella capitale Bangkok, il sisma è stato percepito con estrema chiarezza. Diversi residenti hanno riferito di forti tremori all’interno di edifici e uffici. In città, secondo quanto riportato da fonti locali, un grattacielo è crollato, anche se al momento non è ancora stato confermato il bilancio ufficiale delle conseguenze.

Terremoto 7.7 nel sud est asiatico

Le autorità stanno monitorando la situazione in tempo reale, ma non sono ancora disponibili dati certi su vittime o feriti. Le operazioni di soccorso sono in corso sia in Birmania che in Thailandia, dove si sta valutando l’entità dei danni strutturali causati dal sisma.

La regione, già nota per la sua vulnerabilità sismica, vive ora ore di apprensione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali da parte dei governi locali e delle agenzie di emergenza. L’evento ha riacceso l’attenzione sul rischio sismico nell’area del sud-est asiatico, dove la placca indoaustraliana e quella eurasiatica si incontrano, generando forti tensioni geologiche.

NEW VIDEO: Skyscraper under construction collapses as massive earthquake hits Bangkok. No word on casualties pic.twitter.com/QhoLEEnd7b — BNO News (@BNONews) March 28, 2025

Nel frattempo, in attesa di ulteriori dettagli, la popolazione resta in allerta, temendo nuove scosse di assestamento e ulteriori conseguenze di questo devastante evento naturale.