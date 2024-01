Sara Rivers Cofield era alla sua solita ricerca di interessanti abiti d’epoca quando ha notato quello che sembrava essere un abito in seta da “libro di testo” del 1800 in un centro commerciale di antiquariato nel Maine. L’abito color bronzo era in buone condizioni, con una gonna drappeggiata, un bustino gonfio e bottoni di metallo che sembravano raffigurare un motivo shakespeariano. L’archeologa lo ha acquistato per 100 dollari. Non sapeva che l’indumento conteneva anche un mistero: una tasca segreta.

Nella tasca segreta Sara aveva trovato un biglietto che nel 2014, anno in cui ha acquistato l’abito, ha postato sui social chiedendo a qualcuno di decodificarlo. Parte del messaggio, scritto su due fogli di carta traslucidi accartocciati, diceva: “Bismark Omit leafage buck bank / Paul Ramify loamy event false new event”. “È stato un esercizio di scrittura? Una lista? Un codice? “Che diavolo…?”, aveva scritto sul suo blog nel 2014. “Lo metto qui nel caso ci sia qualche prodigio della decodificazione là fuori in cerca di un progetto”.

Wayne Chan, analista di dati presso l’Università di Manitoba, ha finalmente risolto il caso. La nota conteneva codici usati per telegrafare osservazioni meteorologiche per stazioni negli Stati Uniti e in Canada nel 1888. Ogni messaggio iniziava con la posizione della stazione, seguita da parole in codice per temperatura e pressione, punto di rugiada, precipitazione e direzione del vento, osservazioni delle nuvole, velocità del vento e osservazioni del tramonto, ha scritto Chan.

“Per la prima volta nella storia, le osservazioni da luoghi distanti potrebbero essere rapidamente diffuse, raccolte e analizzate per fornire una sinossi dello stato del tempo in un’intera nazione”, ha aggiunto. Quelle osservazioni, tuttavia, dovevano essere – proprio come altri telegrammi – scritte in codici.

“Quando ho pensato per la prima volta di averlo risolto, mi sono sentito davvero eccitato”, ha detto Chan, sottolineando che ci è voluto un po’ di tempo per costruire prove sufficienti per confermare che la sua teoria fosse corretta. “È probabilmente uno dei codici telegrafici più complessi che abbia mai visto”, ha detto. Ad esempio, “Bismark Omit leafage buck bank”, indicava che la lettura era stata effettuata alla stazione di Bismarck, nel territorio del Dakota.

“Omettere” era per una temperatura dell’aria di 56 gradi e una pressione di 0,08 pollici di mercurio, anche se la National Oceanic and Atmospheric Administration ha affermato che la lettura reale avrebbe potuto essere più alta. “Foglia” per un punto di rugiada di 32 gradi, osservato alle 22:00 “Buck”, tempo sereno, senza precipitazioni e vento da nord. “Bank”, una velocità del vento di 12 mph e un tramonto limpido. Le vecchie mappe hanno aiutato Chan a capire la data esatta delle osservazioni: 27 maggio 1888.