Ormai sempre più spesso le storie arrivano dai social. Basta un video e ne parla tutto il mondo ed è quello che è successo a una mamma. Ha ripreso il suo bambino che da qualche tempo aveva una strana abitudine. Strana fino a quando non si è scoperto il suo piccolo segreto. I bambini, si sa, hanno un’immaginazione e una creatività che riescono spesso a stupire gli adulti e di certo il piccolo protagonista di questa storia diventata virale ne ha da vendere. Ma tutto è iniziato con una preoccupazione.

La mamma che ha pubblicato sul suo profilo Tik Tok il video che trovate in fondo all’articolo non si spiegava il motivo per cui il figlio parlava regolarmente da solo davanti a un muro. Sempre nello stesso angolino. “Mi chiedevo perché stesse sempre lì a parlare da solo”, ha scritto la donna pubblicando su TikTok un video del bambino accovacciato accanto al muro malandato. È diventata un’abitudine, questa del figlio, che l’ha anche un po’ allarmata.

Leggi anche: “Sono in attesa”, “Anch’io!”. Mamma e figlia restano incinte nello stesso momento: “Incredibile”





Il figlio parla da solo al muro: il suo ‘segreto’

In effetti nel video, che ha poi totalizzato oltre 18 milioni di visualizzazioni, si vede il piccolo parlare di fronte alla parete. Da solo? Con un amico immaginario? Con il muro stesso? La madre, incuriosita da questa attività ricorrente, ha voluto vederci chiaro e si è avvicinata per scoprire se ci fosse qualche dettaglio che aveva trascurato.

Quindi la scoperta del piccolo e tenero segreto. Il figlio non era impazzito e non parlava affatto da solo o con un amico invisibile: chiacchierava con una bambina in carne e ossa attraverso un piccolo varco tra le pareti del muro. Una fessura piccolissima ma sufficiente a far nascere questa amicizia ‘segreta’.

Il video ha conquistato tutti. Oltre alle numerose visualizzazioni, non si contano i commenti lasciati sotto dagli utenti di TikTok. “Che dolcezza”, “Tenero e senza alcuna malizia. Solo pura innocenza, ci riportano a quello che siamo stati”, si legge. E ancora: “Iniziano presto con l’amore a distanza!”, “Ti seguo solo per continuare a vedere questa tenera storia d’amore! Sei una brava mamma, altrimenti tuo figlio non avrebbe questa tenerezza”.