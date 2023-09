Orrore al gender reveal, l’aereo che avrebbe dovuto sparare il fumogeno rosa per annunciare l’arrivo di una bambina si è schiantato davanti a ospiti esultanti, ignari della tragedia avvenuta sopra le loro teste. La coppia stava festeggiando la gravidanza con la famiglia e gli amici e ha noleggiato un piccolo jet per sorvolare e scaricare polvere di colore rosa o blu per annunciare il sesso del loro bambino.

Mentre l’aereo si avvicinava alla mamma e al futuro papà, che erano in piedi accanto a un cartello con su scritto “Oh tesoro”, ha rilasciato del fumo rosa dalla fusoliera, indicando che avrebbero avuto una figlia. Gridi e applausi di gioia quando la coppia ha scoperto la notizia, ma poco dopo è accaduta la tragedia.

Tragedia al gender reveal, aereo si schianta e muore il pilota

Ma nello stesso momento, l’aereo Piper PA-25-235 Pawnee si è alzato improvvisamente, ruotando su un fianco mentre una delle sue ali si è staccata. L’aereo ha continuato a volare fuori controllo, oltre le palme sullo sfondo e alla fine si è precipitato uccidendo il pilota. La tragedia è avvenuta a Sinaloa, in Messico.

Prima di rendersi conto della tragedia accaduta, la coppia ha continuato ad abbracciarsi mentre i familiari si congratulavano con loro. Luis Angel N., 32 anni, era il pilota e l’unica persona a bordo del piccolo aereo, riferiscono i media locali. È stato trovato senza vita tra le macerie dopo l’incidente. È stato portato d’urgenza in ospedale dove purtroppo è morto poco dopo. Il filmato del tragico momento è diventato virale sui social media e un’immagine di quello che si ritiene essere l’aereo distrutto mostra l’entità del danno.

Le riprese effettuate oltre il giardino dove si stava svolgendo la festa per il gender reveal mostrano l’aereo che lancia il fumo rosa per poi volteggiare prima di toccare il suolo. “Queste feste di rivelazione del genere stanno sfuggendo di mano quando le persone muoiono ogni anno a causa loro”, ha criticato un utente. “Il modo in cui la telecamera ha ripreso la coppia senza la minima attenzione al mondo per il pilota è triste”, ha scritto un utente disgustato. “Per un momento ho pensato che tutte le urla fossero dovute al fatto che avevano visto l’aereo”, ha affermato un altro ancora.