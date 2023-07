“Lo abbiamo trovato: è morto”. Orrore sul corpo del famoso scomparso da una settimana: la scoperta della polizia

Il corpo di Fernando è stato trovato in una valigia, fatto a pezzi. Era scomparso dal 19 luglio. Alcuni bambini che giocavano in un campo da calcio hanno notato una valigia rossa abbandonata vicino a un ruscello. I genitori dei bambini hanno allertato la polizia, che ha ispezionato il pacco e ha trovato all’interno le gambe e l’avambraccio della vittima. Le forze dell’ordine hanno continuato le indagini e hanno trovato il resto del corpo del 41enne in un’altra borsa.

Di professione crypto influencer, che ha sfoggiato il suo stile di vita sontuoso davanti a quasi un milione di follower su Instagram, secondo i rapporti locali, le parti del corpo sono state accuratamente amputate e Fernando Perez Algaba è stato riconosciuto dalla polizia in base alle sue impronte digitali e ai tatuaggi distintivi.





Fernando Pérez Algaba, il crypto influencer trovato morto

Succede a Buenos Aires. Durante la sua avventura imprenditoriale, si diceva che Fernando Pérez Algaba avesse costruito una prospera attività di noleggio di automobili di lusso e moto d’acqua a Miami. All’inizio di quest’anno si è trasferito a Barcellona, in Spagna, e ha iniziato a scambiare attivamente criptovalute. La sua attività di trading di criptovalute era cresciuta enormemente e, secondo quanto riferito, ha impiegato oltre 25 persone per aiutarla a gestirla.

L’influencer viveva in Argentina da circa una settimana prima dell’evento che avrebbe provocato il suo omicidio. Algaba aveva affittato un appartamento e il proprietario ha testimoniato che avrebbe dovuto restituire le chiavi il 19 luglio. Ma non si è presentato quando avrebbe dovuto e le sue telefonate sono rimaste senza risposta.

La polizia ha arrestato un sospetto riguardante le indagini sulla morte di Fernando Pérez Algaba. Il motivo preciso del sospetto omicidio, tuttavia, non è stato ancora del tutto reso noto. Le autorità, tuttavia, hanno espresso la preoccupazione che gli enormi debiti dell’influencer possano aver avuto qualcosa a che fare con la sua scomparsa.