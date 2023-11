Famoso chef ucciso a sangue freddo da un killer. E dopo aver assassinato il cuoco, il malintenzionato si è fiondato anche sulla moglie. I due erano proprietari di un ristorante e per motivi ancora non chiariti, un uomo è entrato nel locale e li ha freddati entrambi. Ma è la modalità di esecuzione che ha lasciato tutti senza parole. Secondo gli agenti di polizia locali, David ed Erica sono stati ammazzati a seguito di una rapina finita male.

La vittima, di 53 anni, era molto celebre per essere un ottimo cuoco, così come sua moglie, con la quale gestiva il ristorante sulle rive di un fiume. Come dicevamo la polizia ipotizza il reato di rapina, finita poi in tragedia. Tuttavia non si escludono altre possibili ragioni del delitto. Da quello che riporta l’indagine in atto, su entrambi i cadaveri sono stati rilevati segni di arma da fuoco.





Famoso chef ucciso a sangue freddo da un killer

Secondo la polizia, visto che il corpo di David è stato trovato nella cucina del ristorante e quello della moglie all’esterno del locale, si ipotizza che la donna abbia tentato di scappare ma che sia stata raggiunta dal killer. Oltretutto sembra che la stessa sia stata rinvenuta senza vita e senza vestiti, a ridosso della sponda del fiume.

La polizia scientifica ha quindi ipotizzato che la donna avesse tentato di fuggire dopo aver sentito degli spari provenire dall’interno del locale, mentre era sotto la doccia. La donna oltretutto si sarebbe lanciata, nuda, dal balcone del primo piano, ma sarebbe stata fermata poco dopo e freddata con colpi di arma da fuoco. Lo chef, originario di Maiorca, si chiamava David Peregrina Capó e aveva appunto 53 anni.

Asesinados en Brasil el chef español David Peregrina Capó y su mujer Erika https://t.co/ha8x6sLvSI — EL MUNDO (@elmundoes) November 28, 2023

Sua moglie, Érica da Silva Santos, aveva 38 anni. I due erano proprietari di un ristorante in Brasile, nella località turistica di Porto Seguro. Gli agenti di polizia brasiliana ha già interrogato i dipendenti e i vicini di casa della coppia. Non è finita, perché presto ascolterà anche i familiari delle due vittime. I funerali, da quello che riportano i media sudamericani, si sono tenuti sabato scorso nella sala del municipio di Itagimirin (Bahia, Brasile).

