Nonna Iris lascia il toyboy egiziano: “Ho perso tutto”. La donna, 83 anni, ha deciso di raccontare la sua assurda vicenda e di provare a giustificarsi. Il motivo è chiaro: per anni migliaia di persone l’hanno messa in guardia sui veri motivi per i quali l’uomo, di 37 anni, avesse instaurato un rapporto con una donna molto più grande di lei. Chiaramente lo spoiler è uno: i soldi. Iris Jones con quell’uomo ci si è anche sposata, tra le altre cose. La nonna 83enne era innamorata persa tuttavia di Mohamed Ibrahim e la loro storia aveva fatto il giro dei social.

La donna aveva quindi raccontato di avere speso migliaia di sterline per cercare di sanare tutti i debiti dell’uomo che ha spesso definito come un “narcisista”. Sui social, la donna ha deciso di raccontare la vicenda dal suo punto di vista, generando non poche critiche: “Desidero dirvi tutta la verità sul rapporto tra me e Mohamed, dal giorno in cui mi ha mandato il primo messaggio fino ad oggi. Il 25 giugno 2019 ho ricevuto un messaggio da Mohamed e siamo diventati amici su Messenger”.





Nonna Iris lascia il toyboy egiziano: “Ho perso tutto”

Poi il racconto di Iris Jones si fa più interessante: “Sembrava un bravo ragazzo e stava attraversando un periodo difficile della sua vita perché si stava separando. Sentiva che io ero la persona che poteva capire ciò che diceva e che, per questo, gli piaceva confidarsi con me. Io mi sono innamorata immediatamente e, dopo moltissimi messaggi, il 10 luglio 2019 mi ha proposto di sposarlo! Ma il love bombing è continuato e nel novembre del 2019 sono volata al Cairo e l’ho incontrato”.

Iris Jones racconta: “Avevo portato con me diverse migliaia di sterline perché mi aveva detto che, a causa del divorzio, aveva molti debiti. Li ho pagati tutti io. Ci siamo divertiti moltissimo in Egitto e ci siamo rimasti un mese, abbiamo provato a sposarci ma non avevamo i documenti giusti. La seconda volta che sono andata, ho preso 15.000 sterline e gliele ho consegnate. La terza volta che sono andato in Egitto finalmente ci siamo sposati”.

Nonna Iris allora conclude: “Avevo 40.000 sterline sul mio conto in banca e consegnavo la mia carta di credito a Mohamed ogni giorno: prelevava mille sterline egiziane ogni mattina. Ma, ormai, io mi ero stancata. Il 13 giugno di quest’anno, dopo un altro litigio al vetriolo, gli ho detto che avremmo dovuto chiudere la storia. È stata una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere, perché il mio amore per Mohamed era genuino, ma era inutile fingere che le cose sarebbero migliorate. Era la decisione giusta da prendere”.

