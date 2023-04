Una storia clamorosa sta scioccando il mondo del web. Una signora ha deciso non solo di unirsi in matrimonio in passato con qualcosa di pazzesco, ma ha anche annunciato di aver allargato più volte la sua famiglia. Stiamo parlando di una donna, che è sposata con una bambola di pezza e ora aspetta anche il secondo figlio. Le nozze erano state straordinarie, infatti avevano presenziato 250 invitati. Successivamente, parliamo del 2022, lei era rimasta incinta e aveva partorito il primogenito.

Ora questa donna, sposata con la bambola di pezza che si chiama Marcelo, ha annunciato di attendere il secondo figlio. Ha postato infatti il video inerente il test di gravidanza, che le ha dato un esito positivo. Ci sono anche stati dei problemi coniugali e questo arrivo del secondo bebè spera che possa aiutarli a superare questa fase complicata del matrimonio. I suoi video online raccolgono sempre un seguito importantissimo, l’ultimo ha ottenuto più di 369mila views.

Donna sposata con bambola di pezza aspetta il secondo figlio

Lei si chiama Meirivone Rocha Moraes ed è originaria del Brasile. Ha 37 anni e ha confessato di essere anche stata tradita. Questa donna sposata con la bambola di pezza e ora in attesa del secondo figlio ha dichiarato nel filmato: “Sono molto felice perché sono di nuovo incinta, Marcelo continuava a chiedermi quando avremmo avuto un altro bambino. Ci sono state un paio di volte in cui ho avuto la nausea, quindi ho fatto un test, ma sono risultata negativa. Tuttavia, di recente ho ricominciato ad avere la nausea, quindi ho comprato un test dalla farmacia locale ed è risultato positivo”.

Poi ha ancora riferito su TikTok e Instagram: “Da quando ho scoperto che mi tradiva, siamo stati molto distanti. Viviamo ancora nella stessa casa ma non è più la stessa cosa. Ma ora, a causa del bambino, le cose sono diverse. Marcelo è stato molto più affettuoso con me e credo che questo migliorerà il nostro rapporto. Questo nuovo bambino salverà il nostro matrimonio“. Quindi, dopo aver attraversato un periodo complicatissimo con il marito, spera che questo bimbo in arrivo possa essere decisivo per risolvere i loro problemi.

La signora Moraes e il coniuge Marcelo, come affermato da lei stessa, hanno un grande desiderio. Ovvero che il nuovo bebè che sarà dato alla luce sarà di sesso femminile, dato che il primogenito partorito l’anno scorso è maschio.