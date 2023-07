La confessione choc della famosa, la notizia corre veloce sul web. Appena 26 anni e una vita sessuale che, stando a quanto affermato dalla diretta interessata, sembra essere decisamente attiva. Questo emerge dalle dichiarazioni della 26enne, nome di spicco del panorama di OnlyFans. Il racconto della giovane famosa lascia emergere tutti i dettagli più interessanti, dal numero delle richieste ricevute in un anno fino alla rivelazione di episodi nello specifico. Ecco di chi stiamo parlando.

La confessione choc di Annie Knight, creatrice di contenuti per OnlyFans. Il racconto lascia emergere tanti e svariati dettagli che hanno interessato e coinvolto la 26enne in prima persona. La piattaforma si occupa per lo più di convidere contenuti per adulti tra foto e video. Queste le parole di Annie in un video Tik Tok dettate dalla sua esperienza come creatrice di contenuti per OnlyFans.

La confessione choc di Annie Knight: “Sesso con più di 300 uomini in un anno”

Annie racconta: “La richiesta più folle che abbia mai ricevuto è stata un saggio di tre pagine simile a una sceneggiatura, scritto con le righe esatte che dovevo leggere”, e ancora: “Probabilmente mi ci sarebbero volute tre ore per filmare l’intera scena perché era così dettagliata. E la sceneggiatura parlava di me che ero la moglie del migliore amico di questo ragazzo e che lui sarebbe venuto per aiutarmi con qualcosa, e il migliore amico era fuori e io lo desideravo molto”.

Ma la 26enne poi ha sottolineato: “Non sono così brava come attrice” e questo nonostante l’uomo le abbia offerto ben 500 dollari per farlo. Annie poi in un ulteriore video ha raccontato un’altra esperienza che l’ha vista coinvolta: “Dovevo solo girare un video di me che mi svegliavo, fingendo di essere un uomo che si era appena svegliato nel corpo di una donna”. Ma le parole di Annie non si fermano a questo.

La giovane infatti nelle vesti di ospite del programma The Kyle and Jackie O Show ha anche confessato senza alcun filtro di aver fatto sesso con più di 300 uomini e donne e questo sarebbe accaduto in un solo anno: “Il sesso mi fa stare bene”. Per Annie dunque nessun problema a parlare di un argomento caro a tutti. La 26enne ha inoltre sottolineato di avere un elenco di “clienti abituali”.