Marito e moglie, con una figlia piccola, cacciati dall’aereo: il motivo choc

“Voi non potete salire”, il racconto choc. Una storia dai tratti surreali ma veri. Sarebbe successo a un’intera famiglia, formata da una coppia non vedente e la bambina di un anno. Ai due la compagnia non avrebbe permesso di salire sull’aereo senza passare prima dal pagamento di un servizio di scorta. La coppia non ha voluto andare incontro al pagamento di un’altra persona ed è finita così.

Coppia non vedente non sale sull’aereo. Li avrebbe fermati poco prima del volo al momento dell’imbarco al gate, la Scandinavian Airlines perché si rifiutavano di pagare un altro biglietto aereo per avere una scorta. La famiglia, di origini islandesi, era prossima a trascorrere alcuni giorni di relax in Grecia, una vacanza che non iniziata sotto i migliori auspici.

Leggi anche: “Una bimba di 10 mesi abbandonata”. Attimi di terrore all’aeroporto, ecco dov’era finita la mamma: è mistero





Coppia non vedente non sale sull’aereo. Il racconto choc

La storia vede come protagonisti Eythor Kamban Thrastarson ed Emilia Pykarinou, coppia non vedente e la loro figlioletta di appena 1 anno. Stando a quanto sostenuto dalla compagnia aerea, per loro sarebbe stato necessario un servizio di una guida a pagamento, o meglio un altro biglietto da pagare a loro spese. Alla luce del rifiuto di farli salire, l’uomo avrebbe rilasciato un’intervista alla tv RÚV dove poter esporre l’assurdità della vicenda. Ma non si ferma qui.

La coppia è riuscita comunque a partire, ma solo dopo il terzo tentativo e solo perché un connazionale, un islandese, si è offerto di far loro da guida, facendo da garante per la compagnia aerea. La questione non sembra comunque arrivare ancora a un punto. I due protagonisti della vicenda hanno reso nota la loro intenzione di intraprendere un’azione legale contro la compagnia, sostenuti dall’Associazione islandese dei non vedenti e dal console islandese in Grecia.

Una vicenda alquanto surreale anche quella avvenuta a ottobre a una donna disabile di 76 anni e suo marito, prossimi a raggiungere il figlio in Spagna. La coppia sarebbe stata lasciata al gate dell’aeroporto. Una notizia diffusa su Il Mattino dove si apprendeva che “come loro, altre 5 persone hanno guardato l’aereo dal gate lasciare la zona di rullaggio e decollare inspiegabilmente senza di loro”.