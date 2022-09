Choc al cimitero. Una storia che lascia senza parole. A scoprire l’uomo sarebbero stati i figli della donna defunta. Escrementi sparsi trovati dai figli che hanno richiesto di approfondire la situazione. Nessuno avrebbe mai pensato si potesse trattare proprio dell’ex marito della donna defunta, fino a quando a inchiodarlo sono state le immagini.

Escrementi sulla tomba dell’ex moglie, l’amara scoperta dei figli. Una storia che lascia sotto choc non solo i figli della donna defunta e sepolta al cimitero di Orangetown: “Un uomo della contea di Bergen, nel New Jersey, ha lasciato sacchi di cacca e ha urinato sulla lapide di mia madre quasi ogni mattina, come fosse una normale routine, assistito anche da sua moglie”, afferma Michael Murphy, figlio della defunta.

Escrementi sulla tomba dell’ex moglie. L’amara scoperta dei figli della defunta

Da quanto si apprende, l’uomo e la donna erano convolati a nozze negli anni ’70. Ben quasi 50 anni fa il divorzio, e da allora un rancore mai sopito. I figli della donna, nati dal secondo matrimonio, avrebbero riferito continui atti di vandalismo sulla tomba della madre, fino a quando non hanno deciso di piazzare alcune videocamere. Pare che l’uomo si recasse puntuale al cimitero tutte le mattine alle 6:15 per urinare sulla tomba.

“Stavo tremando mentre mi nascondevo e lo guardavo. Mia sorella piangeva… ero così arrabbiato”, ha riferito ancora al Daily Mail il figlio della donna defunta. “Abbiamo settimane e mesi di prove. Nessuno nella mia famiglia ha avuto contatti con lui dal 1976 o giù di lì, non sappiamo come abbia trovato la tomba di mia madre”.

E ancora: “Io non riesco a convincere mia moglie a cenare fuori, mentre quest’uomo riesce a farsi accompagnare tutte le mattine dalla compagna per profanare i resti di mia madre”. Le foto dell’uomo mentre urina sono state diffuse attraverso il profilo Facebook del figlio della donna.

“Credo si sia fermato, ma comunque io continuo ad andare tutte le mattine a controllare. Almeno se vedrà una macchina parcheggiata sarà dissuaso dell’urinare”, prosegue il figlio nel racconto: “Ho promesso a mia moglie e ai miei figli che non gli avrei fatto del male, ma ho paura di affrontarlo perché non sarei in grado di controllarmi se lo avessi davanti. Ha fatto questo alla tomba di mia madre per mesi, forse anni”.