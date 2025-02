I sogni e la vita spezzati sulla strada a soli 18 anni. È il tragico destino di una giovane reginetta di bellezza ma anche volontaria in una società per servizi alla comunità. La sua dedizione per il sociale l’avevano portata anche a fondare la sua organizzazione che dona orsacchiotti di peluche e coperte ai rifugiati, alle vittime di abusi e negli ospedali.

È la sua mamma adottiva Lisa a raccontare che quel maledetto giorno “era solo a tre minuti da casa”. Sono ancora sconosciute le cause del sinistro in cui ha perso la vita Kadance Fredericksen, vincitrice del concorso Miss Florida Teen Usa. Le indagini sono ancora in corso e lei “aveva il mondo intero nelle sue mani ed era pronta ad affrontarlo”, ha aggiunto Lisa Fredericksen dopo il fatale incidente d’auto.

Leggi anche: Giovane mamma muore durante il compleanno della figlia, l’assurda tragedia davanti alla famiglia





Morta a soli 18 anni: incidente fatale per la giovane Miss

Kadance era stata vittima di abusi nella prima infanzia ed è stata adottata da Lisa. Nel 2017 e la decisione di entrare nel mondo dei concorsi di bellezza, arrivata “dopo anni di terapia”, come spiegato dalla mamma a People dopo la tragedia.

“Un giorno tornò a casa e mi chiese: ‘Mamma, posso fare un concorso di bellezza?’ e io risposi ‘“Sì, ma se fai un concorso di bellezza, devi parlare davanti alla gente’, perché lei non parlava ancora molto. E lo ha fatto. Ha comprato il vestito più brutto che ha trovato perché le importava solo essere come una principessa. Non ha vinto niente, ma non si è mai arresa”.

Aveva appena ricevuto una borsa di studio di 40mila dollari per l’università, come rivelato nel suo ultimo post su Instagram. Ed è lì che tanti oggi la ricordano e piangono. “Era un raggio di luce nella nostra comunità, nota per la sua compassione, l’instancabile difesa dei bambini bisognosi e la dedizione caparbia nel voler fare la differenza”, si legge sui profili social della scuola frequentata dalla Miss.