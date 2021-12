Storia di un amore, ma anche di un doloroso epilogo. Un timore che è andato ben oltre i limiti della realtà, che avrebbe portato la giovane ragazza di 27 anni a togliersi la vita. Una storia che ha fatto il giro del web in poche ore, dopo la notizia della drammatica scoperta avvenuta nell’abitazione di Ella Emery.

Tanti sogni da realizzare, ma anche tanto amore da dare e ricevere in modo incondizionato. Eppure Ella Emery si è lasciata fagocitare dal timore di poter essere tradita dal fidanzato, motivo che avrebbe spinto la 27enne a togliersi la vita per amore. Il suo corpo, privo di vita, trovato proprio nella casa a Milnsbridge che condivideva con il compagno, Jack Freeth, ingegnere del riscaldamento del Kirklees Council.

Ma per Ella non sembra essere stata la prima volta. Secondo quanto affermato dall’assistente medico legale Anglea Brocklehurst, la 27enne avrebbe tentato il suicidio anche durante la precedente relazione ovvero nel 2016. In quel caso la giovane avrebbe tentato di togliersi la vita mentre il compagno dormiva: “Nessuno di noi può sapere cosa c’era nella mente di Ella e non lo saprà mai”, ha aggiunto il medico legale.





Per quanto riguarda la relazione con Jack, pare che la sera del suicidio, Ella fosse rimasta sola a casa mentre Jack aveva raggiunto alcuni amici per festeggiare il compleanno di un’amica. Durante quelle ore trascorse in solitudine, i pensieri di Ella sembrano essersi focalizzati sul timore che il compagno potesse tradirla con altre donne.

Una realtà del tutto smentita da Jack in più occasioni: “Ho amato alla follia quella ragazza” ha spiegato all’udienza. “Si è trovata in una relazione con un uomo più anziano che ha cercato di controllarla. Ha trovato la forza per lasciarlo, ma ha cominciato a dubitare della sua autostima”, ha spiegato Anglea Brocklehurst, spiegando per quale motivo la donna era così ossessionata dal tradimento.