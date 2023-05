Co Ngan è una modella di 29 anni che lavora appunto nel mondo della moda e della cosmetica. La giovane è molto nota sui social per la sua relazione con un uomo più grande di quarantasei anni. Wynn Katz è un imprenditore di 75 anni, proprietario e designer del marchio Rough Roses. I due si sono conosciuti su Instagram nel 2019 e ovviamente la condivisione di foto e video insieme ha portato a commenti, anche spiacevoli, da parte di tantissime persone.

Co Ngan e Wynn Katz hanno iniziato a scriversi appunto nel 2019, per poi incontrarsi in Vietnam, quando l’imprenditore è partito per un viaggio di lavoro. Dopo essersi messi insieme hanno avuto diversi litigi che hanno portato alla rottura della coppia. Però poi nel 2021 i due si sono fidanzati ufficialmente e attualmente la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele. Spesso la giovane modella deve però difendersi dai brutti commenti che vengono fatti sotto i suoi post.

Co Ngan e Wynn Katz, la storia d’amore con 46 anni di differenza

Co, infatti, condivide tantissime foto sui suoi profili, in particolare su Instagram, e tutte le volte che menziona il suo fidanzato 75enne non tardano ad arrivare insulti da parte di alcuni utenti. Sono moltissimi a dubitare della buona fede della giovane, insinuando che la relazione sia nata solo per un interesse economico. Ciò accade in particolare sotto alcuni post in cui la Ngan condivide regali, cene in ristoranti molto lussuosi e viaggi a 5 stelle in compagnia di Wynn Katz.

La modella 29enne risponde sempre alle svariate critiche affermando con fermezza che Wynn è l’amore della sua vita. Sono tantissime le dediche che Co Ngan pubblica sotto i post con il compagno 75enne, ad esempio come ringraziamento per la cena del suo compleanno lei scrive: “Ho passato di nuovo un compleanno fantastico con te dopo 3 anni e mezzo lontani l’uno dall’altra. Grazie per avermi aspettato così tanto tempo“.

Tra i commenti negativi molti dicono: “Sei interessata solo ai soldi”. Oppure ancora: “Il potere del denaro…padre e figlia sembrano così buffi”. Tra i più spiacevoli, un utente scrive: “Stai aspettando che muoia per mettere le mani sull’eredità”. Al momento però la coppia risponde alle critiche mostrandosi felice e spesso lei scatta foto fuori alla meravigliosa casa che Wynn ha a Los Angeles.