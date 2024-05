Un incredibile colpo di fortuna al Gratta e Vinci. Choc vero per il cliente di un bar che si è aggiudicato il premio massimo: due milioni di euro giocando solo pochi spicci. Di lui si sarebbero già perse le tracce, ma prima di dileguarsi per festeggiare e riflettere con calma su come spendere l’ingente somma, il fortunato è tornato nel bar dove aveva acquistato la schedina. Così si è scoperta la sua identità. Sul momento infatti non credeva alla vincita. Appena ha avuto la conferma, non ha retto all’emozione ed è scoppiato in lacrime. Poi si è ripreso, ha ringraziato ed è uscito.

Colpo grosso al Gratta e Vinci. Talmente grosso che la persona a cui adesso è cambiata la vita non poteva credere ai propri occhi dopo aver grattato il biglietto fortunato. Secondo quanto riferisce il titolare della tabaccheria si tratta di un giocatore abituale presso la sua rivendita. A differenza di come fanno tanti giocatori che preferiscono grattare il tagliando direttamente sul posto, l’uomo invece ha portato il biglietto con sé a casa.

Gratta e Vinci, un colpo incredibile da due milioni di euro. Il fortunato vincitore sotto choc

“Una vincita incredibile – ha racconta il titolare cinese della tabaccheria al Corriere della Sera –. Il cliente ha comprato una schedina del Turbo Cash da 10 euro, come era solito fare di tanto in tanto. Poi se ne è andato senza grattarla, abituato a farlo nella comodità di casa. Dopo qualche ora, in serata, è ritornato per chiedere conferma, non credeva al colpo di fortuna. Così, insieme l’abbiamo controllata con la dovuta calma, per scoprire che era tutto vero: i 2 milioni di euro erano suoi!”.

Come riporta il quotidiano, il fortunato cliente si è commosso, non ha proferito parole per un po’ e alla fine ci ha tenuto a ringraziare il titolare dell’attività. La schedina stata venduta sabato 27 aprile in un bar tabacchi di Durbecco, a Faenza (Ravenna). Si tratta di una delle maggiori vincite nel territorio faentino con i Gratta e Vinci. Il titolare ha rivelato d aggiudicarsi il ricco bottino è un cliente abituale del locale, un giovane piccolo imprenditore residente in zona.

La schedina è di una delle varie varianti del Gratta e Vinci. Nel caso del Turbo Cash, il giocatore deve controllare se nei propri numeri all’interno dell’area “Go”, trova una o più volte, uno o più numeri vincenti, in modo da vincere il premio o la somma dei premi corrispondenti, moltiplicati per il rispettivo moltiplicatore. Secondo quanto riporta il Corriere della sera c’è solo una possibilità ogni 8.880.000 biglietti di vincere 2 milioni di euro.