“È stato orribile, che paura”. La scoperta choc nella busta delle verdure, non crede ai suoi occhi e al supermercato chiede un super risarcimento

Spesso le verdure nascondono degli sgraditi ospiti. Qualche giorno fa la storia di una ragazza inglese che ha trovato una falena all’interno della busta dell’insalata già lavata è diventata virale su Twitter, dove è stato pubblicato il video che mostra l’animale passeggiare all’interno della confezione di una insalata di crescione, spinaci e insalata rucola acquistata in un supermercato della catena Aldi.

“Irreale. Ho appena aperto un sacchetto di insalata… e dentro c’è ancora questo”. Una donna è rimasta stupita dal ritrovamento di un “enorme oggetto clandestino”, aveva detto la ragazza nel video pubblicato sui social, precisamente sull’account Twitter @Chakra_Khan. Poi aveva ironizzato taggando la catena di supermercati in cui aveva acquistato l‘insalata.

Compra i broccoli e dentro trova un serpente

“Voglio dire, sono felice che sia abbastanza fresco perché l’intruso è ancora vivo, e credo che sia meglio liberarlo. Ma cosa succede se non gli piace stare qui e chiede vendetta? Ho paura e anche fame, quello era il mio pranzo”, ha detto la giovane nel filmato pubblicato su Twitter. L’account della catena Aldi aveva risposto prontamente: “Oh no, ci dispiace. Alla tua prossima visita, prendi la ricevuta e l’imballaggio per un rimborso o una sostituzione”.

Ora una storia simile, ma con un ‘inquilino’ diverso. La storia arriva da Stourbriddge, nel Regno Unito, ma ha come protagonista sempre la catena di supermercati Aldi. Neville Linton, 63 anni, aveva lasciato una busta con della verdura nel suo frigo per tre giorni dopo la spesa, prima di fare la scoperta choc. Non una falena o un bruco, questa volta all’interno del broccolo c’era un serpente.

L’uomo ha riportato la busta dei broccoli e il serpente nel negozio e ha chiesto più soldi rispetto a quanti offerti dalla catena. L’uomo vive insieme al figlio disabile, la suocera e inoltra ha la fobia dei serpenti: ” la fobia dei serpenti, quindi c’è anche l’impatto emotivo”, ha rivelato Neville Linton. Il serpente, identificato come un serpente scala, è stato portato al vicino zoo di Dudley.